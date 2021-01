Liczba wykonanych szczepień przeciw COVID-19 wyniosła 369 212 według stanu na dziś na godz. 8.00, podało Ministerstwo Zdrowia. Dotychczas do Polski dostarczono 1 080 630 szczepionek. Liczba nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia wyniosła 9 436.

Liczba dawek dostarczonych do punków wyniosła 521 220, zaś liczba zutylizowanych dawek szczepionki sięgnęła 909, podał resort na swoim profilu na Twitterze.

Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych wyniosła 64, podano także.

Resort poinformował dziś również, że odnotowano 9 436 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

„Mamy 9 436 nowych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (1231), wielkopolskiego (1058), kujawsko-pomorskiego (993), pomorskiego (878), zachodniopomorskiego (788), śląskiego (727), warmińsko-mazurskiego (690), łódzkiego (554), dolnośląskiego (463), lubelskiego (403), małopolskiego (337), podlaskiego (291), lubuskiego (288), opolskiego (235), podkarpackiego (233), świętokrzyskiego (164). 103 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną” – podał resort na swoim profilu na Twitterze.

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 1 414 341 osób. Liczba osób, które wyzdrowiały sięgnęła 1 155 823.

W ciągu ubiegłej doby wykonano ponad 78,7 tys. testów na koronawirusa, łączna liczba przebadanych próbek wyniosła 7,87 mln, podał też resort.

Według danych MZ na dzisiaj rano, 184 369 osób było objętych kwarantanną, 5 922 – nadzorem epidemiologicznym. Hospitalizowanych było 16 250 osób (na 31 690 łóżek dla pacjentów z COVID-19). Zajętych było 1 630 respiratorów (na 2 946 dostępnych w szpitalach).

Od kilku tygodni w całym kraju obowiązują dodatkowe obostrzenia. Wcześniej cały kraj był w strefie czerwonej.

Obecnie obowiązujące dodatkowe obostrzenia, wprowadzone w ramach tzw. narodowej kwarantanny od 28 grudnia do 17 stycznia zostaną przedłużone do 31 stycznia. Zamknięte są hotele i stoki narciarskie, a także galerie handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek i drogerii. Od 18 stycznia 2021 r. do szkoły wrócą natomiast uczniowie klas I-III.

Wszystkie osoby, które przyjeżdżają do Polski, mają obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny.

