Liczba nowych i potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem może – według prognoz – przekroczyć 1 tys. dziennie w końcu września i 5 tys. w końcu października, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił, że wrzesień to nie jest moment, by rozmawiać o jakichkolwiek obostrzeniach.

„Mniej więcej do drugiej połowy września będziemy obserwowali systematyczny wzrost liczby zakażeń, prognozujemy na tę chwilę, że pod koniec września liczba może osiągnąć już 1 tys. zakażeń dziennie, październik – a to oczywiście jest obciążone dosyć dużym ryzykiem prognozowania – ma tę liczbę jeszcze bardziej powiększyć, bo pojawią się powoli efekty powrotu do szkół, efekty powrotu do pracy czy w ogóle zwiększonej mobilności społecznej i prognozujemy, że ten koniec października może oznaczać liczbę zakażeń nawet 5 tys.” – powiedział Niedzielski w TVP Info.

Podkreślił, że „przedmiotem troski” nie jest liczba zakażeń, ale będzie nią liczba hospitalizacji, których – według ministra – ma być „proporcjonalnie mniej” w stosunku do liczby nowych zakażeń.

„Liczymy, że Narodowy Program Szczepień, to że jesteśmy w dużym stopniu, w dużym procencie populacji już zabezpieczeni, przyczyni się przede wszystkim do tego, że będziemy mieli mniej hospitalizacji, nawet jeżeli ta liczba zakażeń będzie stosunkowo większa” – podkreślił.

Dodał, że poziom zaszczepienia osób dorosłych „zbliża się już do 60%”.

Pytany o ewentualne obostrzenia, minister powiedział: „Myślę, że perspektywa września to w ogóle nie jest ten czas, kiedy jeszcze będziemy dyskutowali o obostrzeniach, bo […] ta prognoza, że na koniec września będziemy mieli około 1 tys. zakażeń dziennie, to jeszcze nie jest ten poziom, to jeszcze nie jest ten moment, żeby rozmawiać, przy tej zwiększonej tolerancji, o wprowadzaniu jakichkolwiek obostrzeń”.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś, że odnotowano 349 nowych przypadków, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Dotychczas wykonano ponad 36,3 mln szczepień, liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi ponad 18,8 mln.

Źródło: ISBnews