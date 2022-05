Liczba zezwoleń wydanych na pracę cudzoziemców w Polsce wzrosła o 24% r/r w 2021 roku i wyniosła 504,2 tys., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Zezwolenia na pracę cudzoziemców wydawane są najczęściej dla obywateli Ukrainy (64,5%) i w największym stopniu dotyczyły województwa mazowieckiego (20,8%).

„W 2021 r. w Polsce wydano 504,2 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców. Było to o 24% więcej niż w 2020 r. oraz blisko 8-krotnie więcej niż w 2015 r. Względem 2020 r. w 13 województwach nastąpił wzrost liczby wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców, natomiast w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim obserwowano spadek ich liczby. Największy wzrost w stosunku do 2020 r. wystąpił w województwie podlaskim (o 74,3%), natomiast największy spadek obserwowano w województwie zachodniopomorskim (o 18,6%). W analizowanym roku najwięcej zezwoleń na pracę cudzoziemców wydano w województwie mazowieckim. Udział zezwoleń wydawanych w tym województwie w ogólnej liczbie wydawanych zezwoleń w kraju wyniósł 20,8% było to więcej o 4 pkt proc. w stosunku do ubiegłego roku, ale o 28,6 pkt proc. mniej w porównaniu z 2015 r.” – czytamy w komunikacie.

W 2021 r. największą po województwie mazowieckim liczbę zezwoleń wydano w województwie wielkopolskim (11,5% ogólnej liczby pozytywnych decyzji). W województwie tym w 2021 r. w stosunku do 2015 r. liczba wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców wzrosła 16-krotnie. W omawianym okresie największy wzrost liczby wydanych zezwoleń wystąpił w województwie łódzkim (41-krotny wzrost), podano także.

W 2021 r. łącznie w Polsce zezwolenia na pracę wydano obywatelom 146 państw. Najczęściej przyznawane były obywatelom Ukrainy i stanowiły 64,5% ogólnej liczby wydanych zezwoleń, podał GUS.

„Rynek pracy w największym stopniu zdominowany był przez obywateli Ukrainy uzyskujących zezwolenie na pracę w województwie opolskim, gdzie 75,4% zezwoleń wydanych dla tego województwa skierowanych było do obywateli tego kraju. Jedynie w województwie podlaskim udział

Ukraińców wśród cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na pracę, był niższy niż 50%. W kraju drugą co do wielkości nacją otrzymującą zezwolenia na pracę byli obywatele Białorusi (6,9% udziału w ogólnej ich liczbie). Największy ich udział obserwowano województwach lubelskim (26,8% ogólnej liczby zezwoleń w województwie) i podlaskim (22,2%)” – zakończono.

Źródło: ISBnews