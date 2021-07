Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zakończyło negocjacje z Komisją Europejską dotyczące Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na poziomie operacyjnym i oczekuje, że dokument zostanie zaakceptowany jeszcze w lipcu, poinformował wiceminister Waldemar Buda.

„Od maja dyskutowaliśmy z Komisją Europejską nad ostatecznym kształtem poszczególnych kamieni milowych oraz wskaźników. Czekamy na zakończenie działań ze strony KE. Liczymy, że polskie KPO zostanie zaakceptowane jeszcze w lipcu” – powiedział Buda, cytowany w komunikacie.

Polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO) został 3 maja oficjalnie przesłany do Komisji Europejskiej (KE). Od tego czasu dyskusje dotyczyły wymogów Komisji ws. tzw. kamieni milowych i wskaźników KPO, a z drugiej musiał zapewnić możliwość sprawnej realizacji reform i inwestycji wskazanych w dokumencie.

„Proces negocjacji KPO z KE był bardzo angażujący i czasochłonny. Za nami dziesiątki spotkań. W drodze negocjacji, KE zaakceptowała wskaźnik w postaci zobowiązania do rozbudowy mocy wytwórczych w zakresie fotowoltaiki i energetyki wiatrowej na lądzie do 23,5 gigawatów do II kwartału 2026 r. Jest to poziom znacznie ambitniejszy niż w Krajowym Programie na rzecz Energii i Klimatu” – podkreślił Buda.

Polski Krajowy Plan Odbudowy został przyjęty przez Radę Ministrów 30 kwietnia i nieformalnie przekazany Komisji Europejskiej. 3 maja Komisja otrzymała finalną wersję KPO.

Wynegocjowana dla Polski kwota w ramach Krajowego Planu Odbudowy i środków budżetowych na lata 2021-2027 to łącznie ok. 160 mld euro, w tym ponad 125 mld euro w formie dotacji bezpośrednich. W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) ma to być – 23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w formie pożyczek.

Dotychczas KE zaakceptowała większość KPO, zgłoszonych przez państwa członkowskie UE.

Źródło: ISBnews