W podejmowaniu dalszych kroków w polityce pieniężnej należy być ostrożnym i poczekać z decyzją do marca, oceniła członkini Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Gabriela Masłowska. Członkini ma nadzieję, że Rada stopniowo przejdzie do obniżek stóp procentowych, ale trudno wskazać obecnie na moment obniżki stóp procentowych.

„Nie spodziewałabym się w tej chwili zdecydowanie ani obniżki, ani też podniesienia stóp procentowych. Są różne przewidywania, musimy poczekać do marca” – powiedziała Masłowska w Radiu Lublin.

„Mam nadzieję, że przejdziemy stopniowo do obniżek stóp procentowych, ale trudno jest w tej chwili wskazać, kiedy to będzie” – dodała członkini Rady.

Podkreśliła, że obecnie „mamy dosyć wysoką stopę procentową w Polsce” – 5,75%.

„Proszę zwrócić uwagę, że mamy dosyć wysoką stopę procentową w Polsce – 5,75%, to jest wysoka stopa procentowa i jest dłuższy czas na takim poziomie utrzymywana. To jest czynnik bardzo mocno chłodzący gospodarkę, cały czas mrożą gospodarkę, powodują słabe tempo wzrostu gospodarczego i wszystkich podmiotów. Jest to czynnik, który bierzemy mocno pod uwagę, bo nie można długi czas mrozić gospodarki, bo to zaowocuje drugą zmorą obok inflacji – wzrostem bezrobocia, spadkiem aktywności producentów ” – powiedziała Masłowska.

Zaznaczyła jednocześnie, że walka z inflacją nie skończyła się i mamy „wiele niewiadomych w gospodarce, w zakresie polityki fiskalnej, regulacyjnej”.

„Na podstawie informacji, które posiadamy w pierwszych dwóch kwartałach […] inflacja będzie niska i może spadnie nieco do poziomu ok. 3,5-3,6%, czyli w granicach tzw. celu inflacyjnego, co jest pozytywne, ale wolelibyśmy jeszcze niżej – bliżej 2,5%” – podkreśliła członkini RPP.

Masłowska zapowiedziała, że w drugiej połowie roku nastąpi wzrost cen – „do jakiego poziomu, trudno jest przewidzieć, może być to 5% – może nieco więcej 6-8%, w II połowie roku oczywiście spodziewamy się wzrostu cen, szczegółowo nie możemy powiedzieć jaki – mamy wiele niewiadomych w gospodarce, w zakresie polityki fiskalnej, regulacyjnej”.

„Myślę, że nie zostaną odmrożone wszystkie ceny, ale część tak. W jakim stopniu – nie wiadomo, więcej na ten temat będziemy wiedzieć w marcu” – podsumowała.

Od listopada ub.r. RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie po tym, jak w październiku obniżyła je o 25 pb – w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75%. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp – o 75 pkt proc. do 6% w przypadku stopy referencyjnej.

