Liczba samochodów elektrycznych w Polsce wynosi obecnie 29,82 tys., zaś liczba punktów ładowania to ponad 3,17 tys., poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

„Dzisiaj liczba samochodów elektrycznych, ładowanych z zewnątrz z gniazdka to jest 14 256, pojazdów hybrydowych plug in, również z doładowaniem z zewnątrz to jest 15 564, łącznie wszystkich pojazdów, które możemy uznać za te, które korzystają z ładowania zewnętrznego energią elektryczną czyli pojazdów elektrycznych to jest 29 820” – powiedział Zyska w Sejmie w trakcie pierwszego czytania projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

„Stacji ładowania, ogólnodostępnych stacji ładowania to […] 1 631, ale w tym jest kilka punktów ładowania, więc wszystkich punktów ładowania ogólnodostępnych jest 3 178” – dodał.

Odnosząc się do liczby autobusów elektrycznych, powiedział: „autobusy elektryczne to 548 na około 12 tys. dzisiaj funkcjonujących łącznie, z napędem konwencjonalnym LNG CNG”. Podkreślił, że autobusy napędzane biometanem będą korzystać z przymiotu autobusu zeroemisyjnego.

Zapowiedział, że planowane jest wsparcie zakupu rowerów elektrycznych, zwłaszcza rowerów cargo.

Źródło: ISBnews