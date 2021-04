Wyniki polskiej gospodarki za I kwartał, w tym rekordowy wzrost produkcji przemysłowej i spadek i tak niskiego poziomu bezrobocia, w połączeniu z akcją szczepień i decyzją rządu o stosunkowo szybkim odmrażaniu gospodarki dają realną szansę, że wzrost PKB w 2021 r będzie „nawet wyższy niż 4%”, ocenił wicepremier Jarosław Gowin.

„Wyniki polskiej gospodarki za I kw. są nadspodziewanie dobre. Tytułem przykładu: w marcu odnotowaliśmy rekordowy 19-proc. wzrost produkcji przemysłowej, w marcu spadł i tak niski poziom bezrobocia. To są wszystko bardzo optymistyczne prognostyki. Jeżeli połączyć to z dynamicznie rozwijającą się i bardzo sprawnie przeprowadzaną akcją szczepień oraz dzisiejszą decyzją rządu o stosunkowo szybkim odmrażaniu gospodarki […] jeżeli to wszystko podsumować, to uważam, że mamy realne szanse na to, żeby wzrost PKB w roku 2021 był nawet wyższy niż 4%” – powiedział Gowin podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że „przewidywania, te najbardziej optymistyczne pod koniec roku 2020 były takie, że wzrost PKB sięgnie 4%”, ale wobec kolejnej fali pandemii kolejne i instytucje międzynarodowe obniżały prognozy co do wzrostu polskiego PKB.

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisana została prognoza wzrostu PKB na poziomie 4%.

W ostatnich tygodniach prognozy tegorocznego wzrostu PKB dla Polski obniżyli m.in.: Bank Światowy (do 3,3% z 3,5%), S&P Global Ratings (do 3,4% z 3,8%) oraz Moody’s Investors Service (do 3,3% z 4%), zaś Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył swoje oczekiwania (do 3,5% z 2,7%).

Według marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), wzrost PKB sięgnie 4,1% w tym roku.

Źródło: ISBnews