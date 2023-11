Narodowy Bank Polski (NBP) wystosował pisma w związku z zapowiedziami postawienia prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu (TS) do Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego i ma już umówione rozmowy z przedstawicielami tych instytucji, poinformowała wiceprezes NBP i pierwsza zastępczyni prezesa Marta Kightley.

„Pisma zostały wysłane. Będziemy się spotykali z przedstawicielami tych instytucji i informowali ich o sytuacji wokół NBP. W pismach podnosimy, że działania, o których mówią politycy, są wbrew unijnym traktatom. Uznaliśmy, że istotne jest poinformowanie Europejskiego Banku Centralnego o groźbach, jakie są kierowane pod adresem prezesa NBP, i o tym, że brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do postawienia go przed Trybunałem Stanu. Prosimy też EBC, ale i MFW oraz Bank Światowy o podjęcie działań w tej sprawie. Mamy już umówione rozmowy z przedstawicielami tych instytucji, wiemy, że ich służby prawne analizują sytuację, i liczymy na szybką reakcję” – powiedziała Kightley w rozmowie z Business Insider Polska.

Zapytana przez portal, czy jeśli politycy zdecydują się na postawienie prezes NBP przed Trybunałem Stanu i zawieszenie go, to NBP zaskarży taką decyzję do Trybunału Sprawiedliwości UE, odpowiedziała: „Oczywiście będziemy wykorzystywali także tę ścieżkę prawną”.

Podpisana 10 listopada przez liderów Koalicji Obywatelskiej (KO), Polski 2050-PSL i Nowej Lewicy umowa koalicyjna zakłada m.in. pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej „odpowiedzialnych za usiłowanie bezprawnej zmiany ustroju państwa”, za naruszanie Konstytucji i ustaw oraz łamanie praworządności. Przedstawiciele obecnej koalicji już wcześniej zapowiadali w mediach m.in. możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej i postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Podczas konferencji prasowej NBP, zorganizowanej także 10 listopada, Glapiński zapowiadał – jak przypomina Business Insider – że o zapowiedziach postawienia go przed Trybunałem Stanu poinformuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i Europejski Bank Centralny.

Z kolei członek zarządu NBP Rafał Sura zapowiedział podczas tej konferencji, że NBP będzie na bieżąco uruchamiać procedury, które zabezpieczają – w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i o Statucie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) – niezależność banku centralnego.

Źródło: ISBnews