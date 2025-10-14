Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) powołało specjalny zespół, który będzie zajmował się zdefiniowaniem local content, mierzącego udział polskich przedsiębiorców w całym łańcuchu dostaw i realizacji inwestycji, poinformował minister Wojciech Balczun.

„Wydałem zarządzenie, powołując specjalny zespół, który będzie zajmował się local content, w tym firmami z rynku prywatnego. Np. czy przedsiębiorca […], który ma bardzo duży biznes w Polsce [i] przeniósł cały majątek do fundacji rodzinnej zarejestrowanej w Luksemburgu, jest polskim przedsiębiorcą, czy już nie jest? Te pytania będziemy zadawali sobie w najbliższych tygodniach. Ja mam determinację, żeby ta cała dyskusja, cała praca analityczna, to definiowanie, żeby to nie trwało w nieskończoność” – powiedział Balczun podczas konferencji Horizon Business Impact.

Dodał, że resort zaprosił przedstawicieli innych ministerstw do współpracy i będzie chciał konsultować wszystkie kwestie ze środowiskami gospodarczymi i organizacjami pracodawców. Sprecyzował, że chodzi o wypracowanie szeregu rozwiązań, które zbiorą w jednym miejscu katalog, w jaki sposób rozumieć local content.

„[Katalog] tego, w jaki sposób rozumiemy local content i jak go definiujemy, jak go osadzamy w porządku prawnym, w jaki sposób przekładamy to na faktyczne działania z jednej strony regulatorów Urzędu Zamówień Publicznych, z drugiej nas jako Ministerstwa Aktywów Państwowych i pozostałych resortów, a z trzeciej strony spółek – głównie spółek Skarbu Państwa, strategicznych podmiotów, które są organizatorami największych przetargów” – wyjaśnił Balczun.

Balczun mówił też podczas Horizon Business Impact, że koszty energii mają kluczowe znaczenie i zadecydują o tym, czy Polska będzie gospodarką konkurencyjną. W rządzie trwają dyskusje w tym obszarze, po których można spodziewać się „dobrych rozwiązań”, poinformował minister.

„My mamy świadomość co do jednego, że ceny energii są kluczowe i z punktu widzenia społeczeństwa, indywidualnego odbiorcy energii, i z punktu widzenia biznesu. […] Państwo się rozwija. Jesteśmy w końcu już 20. gospodarką świata. To jest oczywiste, że koszty pracy będą rosły, ale z tym jesteśmy w stanie żyć. Natomiast koszty energii mają dla nas kluczowe znaczenie i one zadecydują o tym, czy będziemy gospodarką konkurencyjną, czy nie” – powiedział Balczun podczas konferencji.

„Prowadzimy rozmowy z panem ministrem [energii] Motyką praktycznie codziennie na ten temat i oczywiście też jesteśmy w dialogu ze spółkami, z dystrybutorami, z Urzędem [Regulacji Energetyki] w sprawie taryf. Wydaje mi się, że rozmowy są na tyle konstruktywne, że możemy się spodziewać dobrych rozwiązań” – zakończył minister.

Źródło: ISBnews