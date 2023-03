Skarb Państwa będzie ostrożnie podchodził do planów wypłaty dywidendy za 2022 rok przez PKN Orlen poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

„Polityka MAP jest taka, by oszczędnie ściągać dywidendy ze spółek skarbu państwa, gdyż przede wszystkim zależy nam na inwestycjach. W sektorze paliwowym i energetycznym. Inwestycje są szczególnie ważne, transformacja energetyczna to projekty niezwykle kosztowne. To będzie przede wszystkim brane przez nas pod uwagę” – powiedział Sasin dziennikarzom, pytany czy Skarb Państwa zaakceptuje rekomendację zarządu PKN Orlen dot. wypłaty dywidendy za 2022 rok na poziomie 5,5 zł na akcję.

„Dywidenda musi zostać wypłacona, natomiast zawsze dbałem i będę dbał, by była ona w takiej wysokości, by dawać możliwości inwestycyjne” – dodał wicepremier.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 278,51 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews