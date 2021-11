Pakiet antyinflacyjny, która ma zamortyzować wzrost inflacji obejmie m.in. pięciomiesięczną obniżkę akcyzy na paliwa, zwolnienie paliw z podatku od sprzedaży detalicznej oraz z opłaty emisyjnej, trzymiesięczną obniżka podatku VAT na gaz ziemny z 23 do 8% i zniesienie akcyza na energię elektryczną, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Planowane jest także wprowadzenie dodatku kompensacyjnego, który ma zrekompensować wzrost cen na artykuły żywnościowe.

Obecny pakiet ma kosztować ok. 10 mld zł. Premier nie wykluczył kolejnych działań antyinflacyjnych, jeżeli byłyby konieczne w przyszłości.

„Aby złagodzić, zamortyzować, zbuforować ten wzrost inflacji robimy to, co w naszych rękach, naszej mocy żeby ludziom łatwiej było przejść przez ten trudny okres w ciągu najbliższych miesięcy, może nawet paru kwartałów. Dzisiaj prezentujemy pierwszą serię działań, która – mam nadzieję – zamortyzuje to uderzenie inflacyjne. Jak trzeba będzie to pokażemy w przyszłości, w kolejnych kwartałach także kolejne działania” – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

„Ten obszar będzie obejmował […] obszar cen paliw, cen energii i […] cen żywności” – dodał.

Poinformował, że od 20 grudnia na pięć miesięcy stawka akcyzy na paliwa zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej, od 1 stycznia 2022r. do 31 maja 2022r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Wdrożone zostaną rozwiązania dot. zwolnienie z opłaty emisyjnej.

Te rozwiązania – jak podkreślił Morawiecki – mają doprowadzić do obniżki cen paliw w najbliższych tygodniach o 20-28 gr, nawet do 30 gr.

Od stycznia planowane jest także wprowadzenie na trzy miesiące obniżki podatku VAT na gaz ziemny z 23% na 8% i energię elektryczną – z 23% do 5%.

„Nie wprowadzamy tutaj żadnego zróżnicowania. I także znosimy całkowicie akcyzę na energię elektryczną” – powiedział premier.

Zaznaczył, że przedstawiony dzisiaj pakiet, który składa się przede wszystkim z obniżek podatków to dla budżetu koszt ok. 10 mld zł.

Zapowiedział także złożenie wniosku na forum Rady Europejskiej o ograniczenie wzrostu cen z emisji CO2.

„I wreszcie kolejny obszar, który zasygnalizowałem od stycznia obniżmy stawkę VAT na energię elektryczną, ale także w kontekście powstrzymania cen spekulacji na rynku tzw. zielonych certyfikatów. […] Będziemy wnioskowali o zmianę mechanizmu handlu certyfikatami zielonymi, ale także […] aby zmienić zasady handlu uprawnieniami do emisji CO2, a więc obniżyć możliwość spekulowania, obniżyć gwałtowny przyrost cen uprawnień do emisji CO2” – podkreślił

Rząd planuje także wprowadzenie dodatku osłonowego, który kompensowałby wzrost cen żywności. Prawo do tego dodatku ma zależeć od kryterium dochodowego. Jak wynika z wyliczeń wysokość dodatku ma wynosić od 400 zł do ponad 1 150 tys. zł rocznie w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Wypłacany ma być w dwóch ratach w 2022 r. Skorzystać z niego ma ok. 5 mln gospodarstw domowych.

Planowane są także oszczędności w administracji i w budżecie.

Źródło: ISBnews