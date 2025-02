NASK – Państwowy Instytut Badawczy, podległy Ministerstwu Cyfryzacji, pokieruje międzynarodowym projektem AIPITCH, wartym blisko 8 mln euro, podał resort. Opracowane w ramach projektu narzędzia AI mają pomagać zespołom operacyjnym szybciej wykrywać i neutralizować cyberataki. Powstaną inteligentne systemy ostrzegania, chatbot AI do analizy zgłoszeń oraz bazy danych o nowych formach cyberataków, wskazano.

„Bardzo się cieszę, że to NASK – polski instytut, będzie liderem międzynarodowego projektu, który wzmocni ochronę infrastruktury krytycznej i podniesie poziom bezpieczeństwa cyfrowego. AIPITCH to inwestycja w bezpieczną przyszłość naszych obywateli, instytucji i firm, ponieważ cyberbezpieczeństwo to dziś jeden z fundamentów stabilnego państwa i gospodarki” – wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski, cytowany w komunikacie.

NASK został liderem konsorcjum, które zrzesza międzynarodowych specjalistów z branży cyberbezpieczeństwa oraz sztucznej inteligencji. Z jego ramienia koordynatorką została dr inż. Anna Felkner – dyrektorka Pionu Badań i Rozwoju Cyberbezpieczeństwa w NASK.

„Szczęście koordynatora projektu to moment, gdy wizja staje się rzeczywistością, kiedy uda się zgromadzić partnerów, którzy wspólnie, z pasją i zaangażowaniem tworzą konsorcjum zdolne do opracowania narzędzi zmieniających przyszłość. […] Razem budujemy rozwiązania, które wzmocnią zespoły operacyjne odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, czyniąc ich pracę skuteczniejszą i wydajniejszą” – skomentowała Felkner.

W ramach AIPITCH ma powstać kompleksowy zestaw narzędzi, które wspierają kluczowe usługi operacyjne w zakresie cyberobrony. W centrum uwagi znajdują się technologie umożliwiające wczesne wykrywanie zagrożeń, automatyczną klasyfikację złośliwego oprogramowania oraz usprawnienie procesów analitycznych poprzez integrację dużych modeli językowych, wskazano w informacji.

W ramach AIPITCH przewidziane są:

* Zaawansowany chatbot AI – intuicyjne narzędzie, które umożliwi szybkie i wygodne zgłaszanie incydentów oraz podejrzanych aktywności. Dzięki sztucznej inteligencji chatbot będzie w stanie przeprowadzać wstępną analizę zgłoszeń, przyspieszając reakcję na zagrożenia.

* Systemy wczesnego ostrzegania – narzędzia te pozwolą na automatyczne i błyskawiczne wykrywanie exploitów, kampanii phishingowych oraz innych zagrożeń, dzięki czemu zespoły operacyjne odpowiedzialne za cyberbezpieczeńśtwo będą mogły zareagować, zanim zagrożenie się rozwinie.

* Analiza dużych zbiorów danych – wykorzystanie modeli językowych (LLM, ang. Large Language Models) do przetwarzania ogromnych ilości danych z logów systemowych, raportów bezpieczeństwa czy doniesień z różnych źródeł. To pozwoli na szybkie identyfikowanie nowych podatności oraz trendów w atakach.

* Integracja AI z kluczowymi procesami operacyjnymi – oznacza to włączenie zaawansowanych narzędzi AI do między innymi procesów takich jak monitorowanie ruchu sieciowego, analiza logów, reagowanie na incydenty czy ocena ryzyka. Dzięki temu rutynowe zadania będą wykonywane szybciej i bardziej precyzyjnie, co odciąży analityków i pozwoli im skupić się na bardziej złożonych zagadnieniach.

* Wielkoskalowe bazy danych o zagrożeniach – są to obszerne repozytoria zawierające informacje o atakach, podatnościach, narzędziach używanych przez cyberprzestępców, a także przykładach złośliwego oprogramowania. „Wielka skala” odnosi się do ogromnej ilości danych, która będzie stale uzupełniana o nowe informacje z całego świata. Skala ta wynika z konieczności śledzenia globalnych trendów w czasie rzeczywistym, co pozwoli na trenowanie modeli AI na najnowszych danych. Dzięki temu systemy oparte na AI będą w stanie lepiej przewidywać i przeciwdziałać nowym formom zagrożeń, co znacząco zwiększy poziom ochrony infrastruktury krytycznej.

NASK jako lider projektu na realizację swoich zadań otrzyma 2 990 115 euro. Całkowity budżet projektu wynosi 7 983 377 euro. Projekt wystartował 1 stycznia 2025 r., potrwa 3 lata, podano w materiale.

Źródło: ISBnews