Ministerstwo Cyfryzacji zakończyło prace nad projektem noweli ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), która wprowadza modyfikacje w zarządzaniu bezpieczeństwem cyfrowym w Polsce, przede wszystkim w zakresie nadzoru i kontroli, podał resort. Resort uwzględnił ok. 70% ze stanowisk 215 interesariuszy, zgłoszonych podczas konsultacji społecznych.

Projekt zostanie teraz skierowany do rozpatrzenia przez komitety Rady Ministrów oraz do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jeszcze w tym roku ma trafić do prac w Sejmie.

„To milowy krok w zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego naszego kraju. Nowa ustawa o KSC stworzy ramy prawne, które pozwolą jeszcze lepiej chronić strategiczne sektory przed atakami w sieci, a także wzmocnić mechanizmy nadzoru i kontroli. Jestem pewien, że nowe przepisy szybko przełożą się na wzrost poziomu bezpieczeństwa i lepszą ochronę naszych obywateli oraz kluczowych sektorów gospodarki” – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, cytowany w komunikacie.

Projekt wprowadza bardziej przejrzyste zasady nadzoru nad podmiotami kluczowymi i ważnymi, w tym bankami, firmami telekomunikacyjnymi i sektorem energetycznym. Wprowadzono możliwość wyznaczania jednego organu wiodącego do sprawowania nadzoru, co usprawni współpracę i szybsze reagowanie na zagrożenia, a także zmniejszy uciążliwości w stosunku do podmiotów nadzorowanych, wskazano w materiale.

Nowością jest procedura przeprowadzania kontroli doraźnych, które pozwolą na natychmiastowe działania w przypadku zagrożenia. Kontrole te będą mogły być przeprowadzane m.in. po zgłoszeniu przez urzędnika monitorującego, że podmiot może naruszać przepisy ustawy, podał też resort.

Projekt przewiduje nowe zasady nakładania kar pieniężnych. Wysokość kar będzie zależała od szeregu kryteriów, w tym rodzaju i skali naruszenia, czasu jego trwania, ale także możliwości finansowych podmiotu i poziomu współpracy z organami nadzoru. Złagodzone zostały przepisy dotyczące okresowej kary pieniężnej.

Wprowadzone zmiany przewidują dokładne zasady dotyczące urzędników monitorujących. Będą oni wykonywali powierzone im zadania przez czas określony, nie dłuższy niż miesiąc. Podmiot kluczowy będzie musiał być wcześniej powiadomiony o oględzinach systemów IT.

W trakcie konsultacji społecznych swoje stanowisko do projektu przedstawiło 215 interesariuszy. Ministerstwo Cyfryzacji uwzględniło około 70% z ich propozycji, które mają usprawnić nadzór i jeszcze bardziej zwiększyć przejrzystość przepisów. Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie szczegółowej analizy uwag zebranych od podmiotów publicznych, firm oraz ekspertów rynku.

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa trafi teraz do dalszego procedowania przez właściwe komitety Rady Ministrów, a następnie zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Jednocześnie projekt zostanie skierowany do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Planowane jest skierowanie projektu do prac w Sejmie jeszcze w tym roku, podsumowano w informacji.

