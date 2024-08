Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług (VAT) będą nadal rosły dwucyfrowo w lipcu i w kolejnych miesiącach po tym, jak wzrosły o ponad 30% r/r w czerwcu, ocenia minister finansów Andrzej Domański.

„W czerwcu dynamika wpływów z VAT-u, czyli w porównanie dochodów z VAT-u w czerwcu tego roku do czerwca zeszłego roku, to jest ponad 30%. Myślę, że również w lipcu i w kolejnych miesiącach te dynamiki wpływów z podatku VAT będą dwucyfrowe. Wpływy podatkowe rosną” – powiedział Domański w Radiu Zet.

Resort podał wcześniej, że dochody z VAT w czerwcu br. były wyższe o 4,9 mld zł, tj. 30,1% r/r i wyniosły ok. 21,1 mld zł. Jak podkreślał, stanowi to istotną poprawę w stosunku do maja br., gdzie wzrost wynosił 21,9% r/r. Trzeba przy tym zauważyć, że wykonanie wpłat VAT w czerwcu dotyczy transakcji ekonomicznych dokonanych co do zasady w maju, w którym nie obowiązywała już tarcza żywnościowa. Na dynamikę dochodów z VAT pozytywnie wpłynęła również sprzedaż detaliczna, która wzrosła nominalnie o 5,4% r/r.

Łącznie w okresie styczeń-czerwiec 2024 r. dochody z podatku VAT wyniosły 143,2 mld zł i były wyższe o ok. 24,4 mld zł ( tj. 20,6%).

Źródło: ISBnews