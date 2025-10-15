Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec września 2025 roku wyniósł łącznie 10 419,5 mln euro (44 482,8 mln zł), podało Ministerstwo Finansów. Miesiąc wcześniej było to 13 073,9 mln euro (55 804,7 mln zł).

„Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa we wrześniu 2025 roku dokonano następujących płatności w walutach obcych:

* kapitał – równowartość 1 046,6 mln euro (4 446,4 mln zł),

* odsetki – równowartość 177,7 mln euro (754,4 mln zł)” – czytamy w komunikacie.

