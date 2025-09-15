Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec sierpnia 2025 roku wyniósł łącznie 13 073,9 mln euro (55 804,7 mln zł), podało Ministerstwo Finansów. Miesiąc wcześniej było to 12 540,2 mln euro (53 497,9 mln zł).

„Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w sierpniu 2025 roku dokonano następujących płatności w walutach obcych:

* kapitał – równowartość 3,5 mln euro (15,0 mln zł),

* odsetki – równowartość 109,4 mln euro (466,0 mln zł)” – czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews