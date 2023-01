Procedowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizujący przepisy o opłacie od środków spożywczych nie obejmuje opłatą cukrową żadnych nowych produktów, podał resort. Celem nowych przepisów jest uproszczenie poboru opłaty cukrowej i wprowadzenie ułatwień dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu napojami.

„Planowana nowelizacja utrzymuje dotychczasowy zakres przedmiotowy ustawy o zdrowiu publicznym i nie przewiduje zmian dotyczących katalogu napojów podlegających opłacie. Przypominamy, że zgodnie z aktualnymi przepisami opłacie podlega napój z dodatkiem m.in. cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje” – czytamy w komunikacie.

Napoje zawierające cukry naturalne, niebędące sokami 100%, również objęte są opłatą. Dodanie do napoju soku owocowego, zawierającego naturalnie występujący cukier, oznacza bowiem dodanie środka spożywczego zawierającego cukry i skutkuje objęciem napoju opłatą, wyjaśnił resort.

„Bez względu na to, czy sok zawarty w napoju pełni funkcje aromatyczne czy słodzące, wnosi on dodatek cukrów do produktu, o czym świadczy jego obecność w wykazie składników oraz informacja o zawartości cukrów w produkcie” – wskazano w informacji.

„Część napojów traktowana jest jednak preferencyjnie – chodzi o napoje zawierające co najmniej 20% soku i powyżej 5 g cukrów (zarówno syntetycznych, jaki naturalnych). Produkty te objęte są wyłącznie opłatą zmienną (0,05 zł za każdy gram powyżej 5 g cukrów), a nie opłatą stałą (0,50 zł /1 litr napoju). W rezultacie w przypadku nektaru zawierającego 9 g cukrów opłata wynosi 0,20 zł/1 litr, podczas gdy opłata od napoju z taką samą ilością cukrów, lecz bez dodatku soku, wynosi 0,70 zł/1 litr” – czytamy dalej.

Zgodnie z przepisami, opłacie cukrowej nie podlegają wyłącznie soki 100% oraz napoje zawierające co najmniej 20% soku i do 5 gramów cukrów w 100 ml.

„Dodatkowo informujemy, że stanowisko Ministerstwa Finansów jest zgodne zarówno z wyjaśnieniami udzielanymi przez Ministerstwo Zdrowia, jak i z wydawanymi jednolitymi interpretacjami przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od początku funkcjonowania opłaty cukrowej. Stanowisko zostało także potwierdzone w orzecznictwie sądowym” – podsumowano.

Źródło: ISBnews