Ministerstwo Finansów nie prowadzi żadnych prac zmierzających do wprowadzenia podatku katastralnego, poinformował wiceminister w resorcie Jarosław Neneman.

„Pytanie jest: czy planujemy wprowadzić podatek katastralny? Odpowiadam panu: nie planujemy wprowadzenia takiego podatku. […] Powtórzę jeszcze raz: Ministerstwo Finansów nie prowadzi żadnych prac zmierzających do wprowadzenia podatku katastralnego” – powiedział Neneman w Sejmie, odpowiadając na pytania posłów w sprawach bieżących.

We wtorek minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk, zapytany w Radiu Zet, czy wprowadzimy podatek katastralny, odpowiedział: „To jest temat na dłuższą rozmowę”. Podkreślił, że za podatku odpowiada Ministerstwo Finansów, cały rząd. „Potrzeba rozmowy w tym względzie” – stwierdził minister.

Podatek katastralny to jeden ze sposobów opodatkowania nieruchomości. W tym modelu wysokość podatku jest uzależniona od wartości nieruchomości. W krajach Unii Europejskiej stawki podatku katastralnego najczęściej wynoszą od 0,5% do 3% wartości nieruchomości. Przepisy różnią się w zależności od państwa. Wysokość podatku katastralnego obliczana jest raz do roku.

Źródło: ISBnews