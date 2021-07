Plan zmian podatkowych przewidzianych w „Polskim Ładzie” powinien zostać przekazany do konsultacji i uzgodnień w tym tygodniu, zaś pod obrady Sejmu powinien być przekazany najpóźniej wczesną jesienią, poinformował wiceminister finansów Piotr Patkowski.

„W zeszłym tygodniu odbyła się pierwsza dyskusja na takim pierwszym forum rządowym, czyli na Zespole Programowania Prac Rządu. Decyzja po dyskusji jest taka, że chcielibyśmy w tym tygodniu pokazać projekt do konsultacji i uzgodnień. Chciałbym także zwrócić uwagę na to, że duża część projektów już jest w ramach prekonsultacji – ‚wiszą’ one na stronie Ministerstwa Finansów, wiele uwag do nich już dostajemy” – powiedział Patkowski w rozmowie z Radiem Wnet.

Pod koniec tygodnia podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego będą prowadzone rozmowy na temat tych planów z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim, zapowiedział też wiceminister.

„I myślę, że późnym latem, wczesną jesienią wejdziemy z tym projektem pod obrady Sejmu” – podsumował.

Podkreślił, że rząd chciałby, by zmiany podatkowe obowiązywały od 1 stycznia 2022 r.

Przedstawiony blisko dwa miesiące temu program społeczno-gospodarczy „Polski Ład” zakłada podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zwolnienie z podatku emerytur do 2,5 tys. zł (w związku ze zmianą wysokości kwoty wolnej od podatku) oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł. Planowane jest także zwiększenie składki zdrowotnej, która miałaby być płacona liniowo od dochodu do 7% PKB w 2027 r.

Zapowiedziano także obniżenie stawek ryczałtu dla przedsiębiorców z obecnych 17% do 14% i z 15% na 12%, oraz wprowadzenie szeregu ulg, mających na celu relokację kapitału i zwiększenie atrakcyjności rozwiązań podatkowych dla holdingów. Jednocześnie „Polski Ład” zakłada uruchomienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) nowego funduszu inwestycyjnego, dzięki emisji obligacji rozwojowych.

