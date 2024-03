Ministerstwo Finansów zakończyło konsultacje w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), obecnie analizuje uwagi zgłoszone przez uczestników konsultacji i w drugiej połowie marca przedstawi do dalszych uzgodnień projekt rozwiązań legislacyjnych, zaś proces konsultacyjny chce zamknąć do końca kwietnia, zapowiedział resort.

Zakończył się cykl spotkań „Konsultujemy KSeF”. W 9 spotkaniach – od 16 lutego do 1 marca br. – uczestniczyło łącznie około 10 tys. osób (stacjonarnie w siedzibie Ministerstwa Finansów i online), podano.

„Teraz czas na analizę zgłoszonych wniosków i ich podsumowanie. MF planuje w drugiej połowie marca przedstawienie projektu rozwiązań legislacyjnych do finalnej konsultacji” – czytamy w komunikacie.

„Naszym celem jest, żeby do końca kwietnia zamknąć proces konsultacyjny. Pozwoliłoby to nam do końca czerwca zakończyć kwestie legislacyjne” – powiedział dyrektor Departamentu Podatków od Towarów i Usług w MF Tomasz Tratkiewicz, cytowany w komunikacie.

Ministerstwo przedstawiło plan szkoleń przedsiębiorców. Mają one rozpocząć się w urzędach skarbowych na przełomie kwietnia i maja. Celem będzie przekazanie praktycznych informacji dotyczących korzystania z bezpłatnych narzędzi przygotowanych przez MF, czyli Aplikacji Podatnika i e-mikrofirmy.

W kolejnych miesiącach, aż do odwołania, będą prowadzone indywidualne konsultacje w zakresie korzystania z tych bezpłatnych narzędzi. Będzie też możliwość kontaktu z infolinią. Ministerstwo planuje również webinaria poświęcone konkretnym tematom i przeznaczone dla różnych grup przedsiębiorstw, zapowiedziano także.

Na początku lutego Ministerstwo Finansów podało, że nowa data obowiązkowego korzystania z KSeF zostanie ogłoszona na przełomie kwietnia i maja, na podstawie analiz i procesów audytowych. Także wówczas resort zapowiedział, że 9 lutego ogłosi harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu KSeF.

W połowie stycznia minister finansów Andrzej Domański zapowiadał ogłoszenie przetargu na przeprowadzenie audytu zewnętrznego KseF i zapewniał, że sam system zostanie wdrożony po audycie tak szybko, jak to jest możliwe. Wskazywał wówczas, że prowadzenie działalności gospodarczej nie może wiązać się z wysokim poziomem nieprzewidywalności, do którego prowadziłoby wprowadzenie KSeF 1 lipca 2024 r.

W ub.r. po przeprowadzeniu konsultacji publicznych projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania Ministerstwo Finansów zdecydowało m.in. o przesunięciu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r. oraz wyłączeniu z KSeF faktur konsumenckich.

