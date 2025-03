Wartość środków do przekazania z budżetu na rynek krajowy dokonywanych w marcu wynosi – według stanu na koniec lutego ub.r. – 1,2 mld zł, natomiast do końca roku będzie to 148,3 mld zł, podało Ministerstwo Finansów.

„Wartość środków przekazywanych w marcu z budżetu na rynek wynosi 1,2 mld zł (płatności odsetek z tytułu SPW)” – czytamy w komunikacie.

„Według stanu na 28 lutego 2025 r. wartość środków do przekazania z budżetu na rynek do końca 2025 r. wynosi 148,3 mld zł” – czytamy dalej.

Do wykupu w 2025 r. (wg stanu na 28 lutego 2025 r.) pozostaje dług o wartości nominalnej 145 mld zł, w tym:

• obligacje hurtowe: 94,2 mld zł,

• obligacje detaliczne: 28,2 mld zł,

• bony skarbowe: 13,3 mld zł,

• obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 9,4 mld zł, wymieniono w informacji.

„Na koniec lutego 2025 r. na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 203,8 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych” – napisano też w komunikacie.

Na koniec stycznia 2025 r. poziom krajowego długu rynkowego po konsolidacji w ramach Skarbu Państwa wyniósł 1 061,8 mld zł wobec 1022,4 mld zł na koniec 2024 r.

„Na koniec lutego 2025 r. średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,20 roku (4,32 roku na koniec 2024 roku), a długu ogółem wyniosła 5,94 roku (6,07 roku na koniec 2024 roku)” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews