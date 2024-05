Wartość środków do przekazania z budżetu na rynek krajowy dokonywanych w maju wynosi – według stanu na koniec kwietnia br. – 19,6 mld zł, natomiast do końca roku będzie to 85 mld zł, podało Ministerstwo Finansów.

„Wypływy środków z budżetu z tytułu krajowych rynkowych SPW w maju plan według stanu na 30 kwietnia 2024 r.

Wartość środków przekazywanych w maju z budżetu na rynek wynosi 19,6 mld zł:

• wykup SPW: 11,1 mld zł,

• płatność odsetek z tytułu SPW: 8,5 mld zł” – czytamy w komunikacie.

„Według stanu na 30 kwietnia 2024 roku wartość środków do przekazania z budżetu na rynek do końca 2024 roku wynosi 85 mld zł” – czytamy dalej.

Do wykupu w 2024 r. (wg stanu na 30 kwietnia 2024 r.) pozostaje dług o wartości nominalnej 90,6 mld zł, w tym:

• obligacje hurtowe: 55,7 mld zł,

• obligacje detaliczne: 17,2 mld zł,

• obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 17,7 mld zł, wymieniono także.

W okresie styczeń-kwiecień 2024 r. sprzedaż obligacji wyniosła 117,8 mld zł wobec 62,6 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Bony skarbowe nie były sprzedawane, podał też resort.

„W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec kwietnia 2024 r. zgromadzono środki w wysokości 94,3 mld zł, z czego w depozytach terminowych 22,5 mld zł oraz w depozytach typu ON 71,8 mld zł” – napisano w komunikacie.

Na koniec marca 2024 r. poziom krajowego długu rynkowego po konsolidacji w ramach Skarbu Państwa wyniósł 912,2 mld zł wobec 862,3 mld zł na koniec 2023 r.

„Na koniec kwietnia 2024 r. średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,20 roku (4,08 roku na koniec 2023 roku), a długu ogółem wyniosła 5,90 roku (5,25 roku na koniec 2023 r.)” – czytamy dalej.

