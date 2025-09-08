Ministerstwo Finansów udostępniło kolejną wersję aplikacji mobilnej e-Paragony, podał resort. Nowa wersja umożliwia udostępnianie i import paragonu, a także współdzielenie karty e-Paragony. Dzięki temu można gromadzić paragony elektroniczne na kilku urządzeniach.

„Wystawianie e-paragonów w Polsce jest możliwe dzięki wdrożeniu przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową nowoczesnego systemu dystrybucji e-paragonów, tzw. HUB-a Paragonowego. System umożliwia bezpieczne przesyłanie przez kasę i odbieranie, za pomocą aplikacji zainstalowanej w telefonie, paragonów w formie elektronicznej. Wraz z HUB-em Paragonowym resort finansów udostępnił bezpłatną aplikację mobilną e-Paragony, która umożliwia wygodne i bezpieczne zarządzanie paragonami i wydatkami z poziomu smartfona” – czytamy w komunikacie.

Nowa wersja aplikacji e-Paragony (wersja 2.2) jest dostępna w sklepach Google Play i Apple Store.

„W nowej wersji aplikacji zostały dodane przydatne funkcjonalności:

Widget – funkcja pozwala dodać widget aplikacji z indywidualnym kodem kreskowym na ekranie głównym urządzenia. Zapewnia to jeszcze wygodniejsze udostępnianie do skanowania w sklepie wirtualnej karty e-Paragony.

Udostępnianie i import paragonu elektronicznego – funkcja umożliwia wygodne udostępnianie paragonu w formie zdjęcia lub pliku, który może być następnie zaimportowany przez innego użytkownika. Dzięki temu można dzielić się swoimi paragonami z innymi – np. zwracając towar.

Współdzielenie karty e-Paragony – aplikacja umożliwia bezpieczne udostępnienie karty e-Paragony innemu użytkownikowi za pomocą identyfikatora i jednorazowego hasła, ważnego przez 10 minut. Pozwala to na wspólne gromadzenie paragonów elektronicznych na kilku urządzeniach. Pomaga to w zarządzaniu wydatkami rodzinnymi.

Generowanie nowego numeru karty e-Paragony – jeśli z jakiegoś powodu użytkownik chce zmienić numer swojej wirtualnej karty e-Paragony, teraz może to zrobić wygodnie, bez ryzyka utraty dotychczas zgromadzonych paragonów” – wymienił resort.

e-Paragony to bezpłatna aplikacja, dzięki której można przechowywać w smartfonie paragony w formie elektronicznej. Aplikacja jest całkowicie bezpieczna i anonimowa, podkreśla Ministerstwo.

Źródło: ISBnews