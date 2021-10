Ministerstwo Finansów dokona sprzedaży 3-letnich obligacji nominowanych w juanach chińskich, o wartości nominalnej 3 mld juanów. Rentowność obligacji wyniosła 3,2% w skali roku, a transakcja zostanie rozliczona 15 października br., poinformował resort. Ostateczna rentowność emisji po przeswapowaniu na euro ukształtowała się na ujemnym poziomie -0,104% w skali roku.

„Emisję przeprowadzono na chińskim wewnętrznym rynku międzybankowym na podstawie programu emisyjnego zarejestrowanego przez NAFMII (National Association of Financial Market Institutional Investors). Obligacje uplasowano wśród chińskich inwestorów instytucjonalnych” – czytamy w komunikacie.

Funkcję kierowników konsorcjum emisyjnego pełniły banki: Industrial and Commercial Bank of China, J.P. Morgan AG, Bank of China Limited oraz China Construction Bank Corporation.

Źródło: ISBnews