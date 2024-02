Ministerstwo Finansów przedstawiło harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Konsultacje na temat wdrożenia obligatoryjnego KSeF rozpoczną się 16 lutego. Odbędzie się 9 spotkań w formule hybrydowej. Od dziś można zgłaszać chęć udziału w spotkaniach wypełniając ankietę online, podał resort.

„Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym jak będzie wyglądał ostatecznie system KSeF do konsultacji szczegółowych rozwiązań. Po spotkaniu w ubiegłym tygodniu zdecydowaliśmy się zmodyfikować nasz pierwotny pomysł na podział grup konsultacyjnych. To najlepszy dowód na to, że warto się spotykać i rozmawiać o różnych rozwiązaniach” – powiedział szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda, cytowany w komunikacie.

Jednocześnie przypomniał, że rozpoczęcie konsultacji nie oznacza, iż prace dotyczące rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu zaczynają się od początku.

„Część przedsiębiorców włożyło już wiele sił i środków w przygotowanie do korzystania z KSeF. Dlatego analizując propozycje ewentualnych zmian, należy patrzeć na nie również pod kątem kosztów dla przedsiębiorców” – dodał szef KAS.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w formule hybrydowej. Część uczestników zaprosimy do siedziby Ministerstwa Finansów, pozostali będą brać udział w spotkaniu online, wskazano także w informacji.

W ub. tygodniu Ministerstwo Finansów podało, że nowa data obowiązkowego korzystania z KSeF zostanie ogłoszona na przełomie kwietnia i maja, na podstawie analiz i procesów audytowych. Także wówczas resort zapowiedział, że 9 lutego ogłosi harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu KSeF.

W połowie stycznia Domański zapowiadał ogłoszenie przetargu na przeprowadzenie audytu zewnętrznego KseF i zapewniał, że sam system zostanie wdrożony po audycie tak szybko, jak to jest możliwe. Wskazywał wówczas, że prowadzenie działalności gospodarczej nie może wiązać się z wysokim poziomem nieprzewidywalności, do którego prowadziłoby wprowadzenie KSeF 1 lipca 2024 r.

W ub.r. po przeprowadzeniu konsultacji publicznych projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania Ministerstwo Finansów zdecydowało m.in. o przesunięciu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r. oraz wyłączeniu z KSeF faktur konsumenckich.

Źródło: ISBnews