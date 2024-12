Ministerstwo Finansów utworzyło kolejną rezerwę na likwidację skutków powodzi o wartości 1 mld zł, podał resort. Łącznie MF przekazało na ten cel 4 mld zł.

„Mogę poinformować, że w ubiegły piątek utworzyliśmy kolejną rezerwę na kolejny 1 mld zł i jeżeli będą dalsze potrzeby to jest są jeszcze możliwości utworzenia kolejnych dodatkowych rezerw” – powiedziała dyrektor departamentu budżetu Ministerstwa Finansów Anna Napiórkowska na posiedzeniu sejmowej podkomisji.

W październiku resort utworzył dwie rezerwy celowe, każda po 1 mld zł. Ponadto w ustawie budżetowej na 2024 r. była zarezerwowana kwota 1 mld zł na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych.

„Jest to co roku ta sama rezerwa pozycji IVi ona w na rok 2024 wynosiła ok. 1 mld zł. W związku z wystąpieniem sytuacji powodziowej zostały utworzone już w tej chwili trzy kolejne, każda po 1 mld zł. Trzy rezerwy i w rezerwie czwartej też jest był 1 mld zł, czyli 4 mld zł” – podkreśliła dyrektor.

Źródło: ISBnews