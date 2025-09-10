Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) rozpoczęło konsultacje publiczne „Strategii Rozwoju Polski do 2035 r.”. Uwagi można zgłaszać do końca października, podał resort. Za główne wyzwania uważa konkurencyjność gospodarki, łagodzenie zmian demograficznych oraz bezpieczeństwo kraju. Najważniejszym celem jest – jak deklaruje MFiPR – by prowadzić politykę państwa tak, żeby Polska rozwijała się wieloośrodkowo, wokół małych i średnich miast, a nie tylko w największych metropoliach.

Cel gospodarczy Strategii to stworzenie warunków do tego, aby prywatny biznes przechodził przez kolejne fazy rozwoju: od mikro, do małych, średnich i dużych firm. Strategia stawia cel, aby w ciągu dekady przynajmniej połowa największych firm w Polsce to były polskie firmy prywatne.

„’Strategia Rozwoju Polski do 2035 r.’ to kluczowy dokument strategiczny Polski, który określa cele i kierunki rozwoju kraju zarówno w wymiarze społecznym, gospodarczym, jak i przestrzennym. Sprawy bezpieczeństwa, rozumianego zarówno jako budowanie naszej siły militarnej, jak i budowanie odporności państwa na wszelkie sytuacje kryzysowe są jednym z fundamentalnych priorytetów tej Strategii” – powiedziała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, cytowana w komunikacie.

Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła, że Strategia jest najważniejszym parasolowym dokumentem rządowym, który wyznacza kierunki rozwoju, z którymi są następnie synchronizowane inne strategie i działania. Dlatego tak ważne, aby był to dokument z aktualną diagnozą sytuacji.

Motywem przewodnim Strategii jest poszukiwanie nowej równowagi pomiędzy:

– konkurencyjnością gospodarki, czyli jej zdolnością do utrzymania wysokiego wzrostu gospodarczego;

– spójnością społeczną i terytorialną, czyli dbałością o dobrą jakość życia wszystkich obywateli niezależnie od ich miejsca zamieszkania;

– bezpieczeństwem kraju, rozumianym nie tylko jako siła militarna, ale także odporność społeczeństwa i instytucji państwa na sytuacje kryzysowe.

Dokument określa główne cele polityki rozwoju państwa w najbliższej dekadzie:

– łagodzenie zmian demograficznych i adaptacja do nich;

– tworzenie warunków dla konkurencyjnej i sprawiedliwej gospodarki z poszanowaniem dla środowiska i klimatu;

– wzmocnienie bezpieczeństwa, odporności i sprawności państwa, wymieniono.

Cel gospodarczy Strategii to „stworzenie warunków do tego, aby prywatny biznes przechodził przez kolejne fazy rozwoju: od mikro, do małych, średnich i dużych firm (wśród 100 największych przedsiębiorstw zaledwie 24 to krajowe firmy prywatne). Strategia stawia cel, aby w ciągu dekady przynajmniej połowa największych firm w Polsce to były polskie firmy prywatne” – czytamy dalej.

Strategia planuje:

– dużo więcej kapitału na rozwój firm: większe środki na inwestycje w startupy, ale nie bezpośrednio poprzez dotacje, lecz przez wsparcie wyspecjalizowanych funduszy venture capital; finansowanie przez BGK dużych inwestycji kapitałowych w polskie spółki; więcej kapitału na ekspansję międzynarodową;

– proaktywną politykę przemysłową – państwo ma być bardziej odważne we wspieraniu polskich firm, zwłaszcza przy projektowaniu dużych inwestycji publicznych;

– wielki pakiet inwestycyjny w CPK, porty, terminale intermodalne, elektrownia jądrowa, sieci energetyczne, technologie obronne;

– inwestycje w ludzi – reformy w edukacji i nauce, m.in. nowe podejście do nauczania nastawionego na umiejętności przekrojowe (krytyczne myślenie, współpraca, uczenie się); zmniejszenie nierówności w edukacji; wsparcie dla projektów łączących światy nauki i biznesu.

„Podczas konsultacji publicznych chcemy poznać ocenę, uwagi i sugestie obywateli na temat zapisów Strategii. W ten sposób włączamy wszystkich zainteresowanych w proces jej powstawania. Dzięki czemu stworzymy dokument akceptowalny przez możliwie największą część społeczeństwa” – zakończono w komunikacie.

Ostateczny projekt „Strategii Rozwoju Polski do 2035 r.” zostanie przedłożony Radzie Ministrów w IV kwartale 2025 r.

Źródło: ISBnews