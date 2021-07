Ministerstwo Infrastruktury (MI) skierowało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, zakładający wdrożenie części przepisów tzw. Pakietu Mobilności dotyczącego m.in., procedur w przypadku kontroli drogowych, rozszerzenia kompetencji Inspekcji Transportu Drogowego oraz zakazu odbierania przerw w pracy przez kierowców wykonujących przewozy regularne do 50 km, bezpośrednio przed albo po zakończeniu przejazdu.

Konsultacje projektu – jak wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji – mają potrwać 30 dni.

„Przygotowując przepisy projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw założono, że regulacja ta będzie w minimalnym i niezbędnym zakresie dostosowywała polskie przepisy do regulacji przewidzianych w Pakiecie Mobilności I. Biorąc pod uwagę, że w skład Pakietu Mobilności I wchodzą przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej, to przepisy te będą obowiązywały wprost we wszystkich państwach członkowskich UE” – czytamy w uzasadnieniu.

W skład Pakietu Mobilności wchodzą:

rozporządzenie 2020/1054 z 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów;

rozporządzenie 2020/1055 z 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym;

dyrektywa 2020/1057 z 15 lipca 2020 r. ustanawiająca przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.

Projektowana ustawa ma wdrożyć jedynie dyrektywę 2020/1057, która weszła w życie 1 sierpnia 2020 r., a ma zostać wprowadzona do porządku krajowego do 2 lutego 2022 r. i od tego dnia ma być stosowana. Rozporządzenia unijne obowiązują w prawie krajowym bezpośrednio.

„Dostosowanie polskich przepisów do Pakietu Mobilności I ma zatem jedynie charakter technicznoorganizacyjny, między innymi poprzez wskazanie organów właściwych do wydawania uprawnień przewozowych, uszczegóławiających zasady wykonywania przewozów kabotażowych przez zagranicznych przewoźników na terytorium RP, a także zakresu ich kontroli przez polskie służby kontrolne” – podano w uzasadnieniu.

Pakiet Mobilności rozszerza zakres stosowania przepisów dotyczących dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz do rynku międzynarodowych przewozów drogowych w Unii Europejskiej w odniesieniu do przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych, których dopuszczalna masa całkowita (DMC) przekracza 2,5 t i nie przekracza 3,5 t, lub zespołów pojazdów, które nie przekraczają tego limitu.

Jak wskazano, przepisy projektowanej ustawy bezpośrednio wpływają na ponad 36, 5 tys. przedsiębiorców posiadających ponad 256 tys. pojazdów (dane na koniec 2020 r.), wykonujących międzynarodowe przewozy rzeczy pojazdami o dmc powyżej 3,5 tony oraz na około 20 tys. przedsiębiorców wykonujących międzynarodowe przewozy pojazdami o dmc 2.5-3.5 tony.

Aktualnie nie jest możliwe pozyskanie w Polsce i w UE danych dotyczących skutków gospodarczych i finansowych projektowanych przepisów na rynek transportu drogowego, podkreślono jednocześnie.

Ministerstwo Infrastruktury wystąpiło do przedstawicieli przewoźników drogowych oraz środowisk naukowych z prośbą o przedstawienie danych dotyczących wpływu regulacji prawnych zawartych w Pakiecie Mobilności I na funkcjonowanie polskich przedsiębiorców transportu drogowego i rynek transportowy, a także danych dotyczących kosztów wynagrodzeń kierowców Jednakże branża nie przedstawiła konkretnych danych liczbowych z tym związanych argumentując, że na obecnym etapie dane te nie są możliwe do określenia, podano także.

Źródło: ISBnews