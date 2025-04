Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) – badający nastroje polskich przedsiębiorstw – wzrósł o 1,2 pkt m/m do 102,9 pkt w kwietniu, podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Bieżąca wartość MIK wzrosła o 2,6 pkt r/r.

„W kwietniu MIK wzrósł do poziomu 102,9 pkt, czyli o 1,2 pkt względem marca i ma taką samą wartość jak w lutym br. Bieżąca wartość MIK jest wyższa (o 2,6 pkt) niż ubiegłoroczny odczyt kwietniowy. Wskaźnik, już piąty z kolei miesiąc, jest powyżej 100 pkt, co oznacza przewagę nastrojów pozytywnych nad negatywnymi wśród przedsiębiorców. Tegoroczna kwietniowa wartość MIK jest najwyższa w 2025 r., podobnie jak odnotowana w lutym (102,9 pkt). O kwietniowym wyniku MIK powyżej wartości neutralnej (100 pkt) zadecydowały cztery komponenty: wartość sprzedaży, zatrudnienie, wynagrodzenia i płynność finansowa. Odczyty dla nich są powyżej poziomu neutralnego. Ponadto, wzrosły m/m wartości wskaźników dla: wartości sprzedaży, nowych zamówień oraz inwestycji” – czytamy w komunikacie.

„Kwietniowy MIK (102,9 pkt) obrazuje przewagę nastrojów pozytywnych nad negatywnymi w firmach już kolejny miesiąc z rzędu. Wzrost m/m wartości MIK jest oznaką poprawy w kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw, ujętych w komponentach: wartość sprzedaży, liczba nowych zamówień oraz inwestycje. W każdym z nich zanotowaliśmy wzrost m/m indeksu, choć nie we wszystkich przypadkach jest to jednoznaczne z przewagą optymizmu. Wskaźnik dla inwestycji w kwietniu wzrósł do poziomu 90,6 pkt i chociaż indeks nie przekroczył granicy neutralnej (100 pkt), to jednak wzrósł m/m o 5,9 pkt, a r/r – aż o 21,2 pkt. Natomiast wskaźniki dla komponentów zatrudnienie, wynagrodzenia i płynność finansowa, mimo że są powyżej poziomu neutralnego, spadły m/m oraz r/r” – powiedziała Katarzyna Zybertowicz z Zespołu Foresightu Gospodarczego PIE, cytowana w komunikacie.

Wskaźniki dla trzech komponentów MIK (zatrudnienia, wynagrodzeń, płynności finansowej) są powyżej poziomu neutralnego, przy czym dla każdego z nich odnotowaliśmy spadki m/m oraz r/r. Najwyższy spadek m/m dotyczy komponentu wynagrodzenia (o 6,5 pkt do poziomu 110,6 pkt), którego wartość jest najniższa w br. Wskaźnik zatrudnienia spadł m/m (o 2,4 pkt) i r/r (o 2,7 pkt) i również w br. osiągnął wartość najniższą (100,8 pkt wobec 107,2 pkt w styczniu br.). Także dla komponentu płynność finansowa w kwietniowym odczycie odnotowaliśmy spadek m/m (o 2,3 pkt do poziomu 121,1 pkt) i r/r (o 4,6 pkt), podał PIE.

„Kwietniowy pomiar MIK wskazuje przewagę nastrojów pozytywnych nad negatywnymi wśród dużych i średnich firm (odpowiednio: 115,6 pkt i 103,3 pkt). W mikro- (96 pkt) i małych przedsiębiorstwach (90,6 pkt) przeważają nastroje negatywne nad pozytywnymi” – czytamy dalej.

W kwietniowym pomiarze MIK pozytywne nastroje przeważają nad negatywnymi wśród przedsiębiorstw z sektorów produkcji, TSL oraz budownictwa (odpowiednio: 113,4 pkt, 101,9 pkt i 101,1 pkt). W usługach i handlu zanotowano spadek m/m wartości wskaźnika poniżej poziomu neutralnego (odpowiednio o 6,4 pkt do poziomu 95,5 pkt oraz o 11,2 pkt do poziomu 92,1 pkt). Spośród wszystkich analizowanych sektorów wzrost m/m wartości MIK odnotowano jedynie w produkcji (o 6,9 pkt). W budownictwie oraz branży TSL wartość indeksu zmniejszyła się (odpowiednio o 0,9 pkt i 3,3 pkt).

„W kwietniu główną barierą utrudniającą firmom działalność nadal są koszty pracownicze (69%; bez zmian m/m). Lekko wzrósł udział firm wskazujących na większość barier: niepewność sytuacji gospodarczej (60%; wzrost m/m o 2 pkt proc.), niedostępność pracowników (45%; wzrost m/m o 3 pkt proc.), zatory płatnicze (44%; wzrost m/m o 2 pkt proc.), koszty finansowania (34%; wzrost m/m o 3 pkt proc.). Zmniejszył się natomiast odsetek przedsiębiorstw narzekających na rosnące ceny energii (51%; spadek m/m o 4 pkt proc.) i niedostępność produktów (17%; spadek m/m o 1 pkt proc.)” – czytamy dalej.

Firmy zdecydowanie bardziej pozytywnie widzą własną przyszłość niż przyszłość gospodarczą kraju. W kwietniu polepszenia swej sytuacji w najbliższych trzech miesiącach spodziewa się 31% przedsiębiorców (pogorszenia – 14%), natomiast polepszenia sytuacji w kraju – 20% (pogorszenia – 31%).

Polepszenia swej sytuacji w najbliższych trzech miesiącach spodziewają się przede wszystkim małe firmy – w kwietniu 42% (wzrost o 13 pkt proc. względem marca). Także małe firmy mają w kwietniu największy odsetek wskazań na poprawę sytuacji gospodarczej kraju – 24% (wzrost m/m o 6 pkt proc.). Firmy średnie, które jeszcze miesiąc temu były liderem optymistycznych ocen swej przyszłości, w kwietniu zanotowały spadek – wprawdzie obecnie 24% spodziewa się poprawy swej sytuacji w najbliższych miesiącach, jednak w marcu było to 35%.

„Również wśród dużych firm więcej optymistycznych przewidywań co do swej przyszłości gospodarczej było miesiąc temu: w kwietniu poprawy swej sytuacji w najbliższych trzech miesiącach spodziewa się 18%, w marcu było 26%. Duże firmy także rzadziej niż miesiąc temu widzą poprawę sytuacji gospodarczej kraju. Jeszcze w marcu ponad 1/5 uważała, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja gospodarcza kraju się polepszy, w kwietniu tak twierdzi już tylko 14%. Firmy bez względu na wielkość i branżę (z wyjątkiem handlu) nadal częściej spodziewają się pogorszenia niż polepszenia sytuacji gospodarczej kraju” – czytamy dalej.

MIK powstaje na podstawie pomiarów w 7 kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw w czterech kategoriach wielkościowych i pięciu branżowych. Poziomy MIK przyjmują wartości z przedziału <0;200>, a punkt odniesienia wskaźnika stanowi odczyt 100, który jest poziomem neutralnym.

Źródło: ISBnews