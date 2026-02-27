Minister Infrastruktury powołał Tomasza Bobina na stanowisko Pełnomocnika do spraw utworzenia Urzędu Morskiego w Słupsku. Jego zadaniem będzie koordynacja działań mających na celu sprawne utworzenie Urzędu Morskiego w Słupsku, m.in. poprzez zapewnianie wiedzy eksperckiej i przedstawianie niezbędnych informacji, dokonywanie analizy uregulowań formalno-prawnych, a także przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych, w tym projektów rozporządzeń, statutu i regulaminu organizacyjnego Urzędu, podał resort.

Pełnomocnik zajmie się również opiniowaniem projektów dokumentów i rozwiązań organizacyjnych, współpracą z właściwymi podmiotami, w tym z dyrektorami urzędów morskich w Gdyni i Szczecinie oraz reprezentowaniem ministra podczas spotkań dotyczących utworzenia Urzędu.

„Tomasz Bobin posiada wieloletnie doświadczenie w administracji morskiej. W latach 2010–2016 pełnił funkcję Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, co stanowi istotny atut w realizacji powierzonych mu zadań” – czytamy w komunikacie.

Powołanie Pełnomocnika uzasadnione jest również potrzebą usystematyzowania podejścia oraz skoordynowania działań w zakresie utworzenia Urzędu, dodano.

Źródło: ISBnews