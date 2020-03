Komisja Europejska (KE) poparła pomysł, aby zaoszczędzone do tej pory – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – środki przekazać na zakup sprzętu dla szkół, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Będzie to ponad 180 mln zł, a samorządy będą mogły wnioskować o pieniądze na laptopy, tablety, a także na mobilny dostęp do internetu od 1 kwietnia, podano.

„Zależy nam na czasie. Dlatego zdecydowaliśmy się na najszybszy i najprostszy tryb. Nasz cel to możliwie najmniej formalności i jak najszybsze wypłaty. Jeśli któryś z samorządów już dziś wie, że jego nauczyciele lub uczniowie potrzebują sprzętu lub dostępu do internetu, już teraz może je kupować. Zwrócimy pieniądze za te zakupy” – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. cytowany w komunikacji.

Resort podkreśla, że w zależności od gminy będzie można otrzymać nie mniej niż 40 tys. zł na gminę.

„Wydatki można już ponosić, wnioski zaczniemy przyjmować od 1 kwietnia. Nie wskazujemy parametrów sprzętu, zależy nam na tym, by gminy zmaksymalizowały efekty wsparcia, działając w oparciu o potrzeby mieszkańców i maksymalizując liczbę zakupionego sprzętu. Chodzi o to, by trafił do jak największej grupy potrzebujących uczniów. Kolejny krok – to wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Nie potrzeba wkładu własnego” – czytamy dalej

Złożenie wniosku to gwarancja wypłaty, podkreślono także.

„Zawsze nam zależało, aby eliminować różnice w dostępie do internetu i nowoczesnego sprzętu w różnych miejscach Polski. Obecnie ta potrzeba jest pilniejsza niż kiedykolwiek dotąd. Dlatego reagujemy i przyspieszamy. Kupiony sprzęt może być użyczany uczniom i nauczycielom. Kiedy lekcje wrócą do szkół, będzie dalej wykorzystywany np. podczas lekcji” – dodał minister.

Aby tak szybkie wsparcie dla samorządów było możliwe konieczna była zgoda Komisji Europejskiej na przesunięcie środków między projektami. A ta była błyskawiczna – otrzymaliśmy ją w jeden dzień. Środki przeznaczane na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli pochodzą z budżetu Unii Europejskiej, podsumowano w materiale.

