Ministerstwo Klimatu (MK) proponuje zmiany legislacyjne w zakresie gospodarki odpadami, w tym m.in. zwiększenie do 8 lat kary za porzucanie odpadów niebezpiecznych, wprowadzenie możliwości kompostowania bez konieczności odbioru bioodpadów oraz indywidualnego rozliczania mieszkańców, poinformował wiceminister klimatu Jacek Ozdoba.

„Dodajemy do art. 183 kodeksu karnego w paragrafie 1 pkt 1, który umożliwi stosowanie kary do 8 lat pozbawienia wolności za porzucanie odpadów niebezpiecznych, tych odpadów niebezpiecznych, które zagrażają życiu bądź zdrowiu ludzi, ale również zanieczyszczają środowisko w znacznym stopniu” – powiedział Ozdoba w trakcie konferencji prasowej.

Planowane jest wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych, jeżeli obowiązek gospodarowania odpadami zostanie zlecony podmiotom, które nie uzyskały wymaganej decyzji lub wpisu do rejestru. Zaśmiecanie miejsc publicznych (dróg, ulic, placów, ogrodów, plaż, trawników lub zieleńców) ma być zagrożone karą do 5 tys. zł.

Gmina, która zapewni możliwości identyfikacji lokali segregujących śmieci w budynkach wielorodzinnych, będzie mogła zastosować rozliczanie opłat według lokali, a nie według całego właściciela nieruchomości (najczęściej jest to cały budynek).

Mają też zostać określone stopniowe poziomy recyklingu i ponownego użycia odpadów do poziomu wymaganego przez Unię Europejską. W 2021 r. ma to być 25%, w 2022 r. – 30%, w 2023 r. – 35%, w 2024 r. – 45%, by osiągnąć w 2025 r. poziom 55%.

Zmiany legislacyjne dotyczyć mają także zniesienia obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów dla podmiotów gospodarujących odpadami niepalnymi. Zaproponowano przywrócenie dopuszczalnego czasu magazynowania odpadów (np. paliwa alternatywnego) do 3 lat, z wyjątkiem tych, które są przeznaczone do składowania.

Planowane jest też zwolnienie z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń dla odpadów magazynowanych selektywnie i przyjętych do recyklingu.

