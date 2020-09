Wzrost sprzedaży detalicznej będzie zbliżony do 5% r/r we wrześniu po spadku o 0,5% r/r (w cenach stałych) w sierpniu, prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju (MR).

„Szacujemy, że we wrześniu wzrost sprzedaży detalicznej będzie zbliżony do 5%. Największych wzrostów należy spodziewać się w sprzedaży mebli i farmaceutyków” – czytamy w komentarzu do danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 0,5% r/r w sierpniu 2020 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 2,4%.

W sierpniu 2020 r. największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. zaobserwowano w przedsiębiorstwach sprzedających meble, rtv, agd (o 10,2% wobec wzrostu o 11,6% przed rokiem). Sprzedaż wzrosła także w następujących prezentowanych grupach: ‚prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach’ (o 1,6%), ‚tekstylia, odzież, obuwie’ (o 1,2%) oraz ‚farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny’ (o 0,8%). W pozostałych grupach odnotowano spadek sprzedaży od 2,2% do 6,2%.

