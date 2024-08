Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje finalną wersję projektu nowelizacji ustawy o artystach zawodowych dotyczącej uproszczenia postępowania w zakresie przyznawania uprawnień do dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podał resort.

„Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po gruntownym przeanalizowaniu projektu ustawy o artystach zawodowych opracowanego w poprzedniej kadencji, zdecydowało się na przygotowanie zaktualizowanego projektu ustawy. W stosunku do proponowanych dotąd rozwiązań założenia projektu obejmują w szczególności znaczne uproszczenie postępowania w zakresie przyznawania uprawnień do dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne” – napisał wiceminister Andrzej Wyrobiec w odpowiedzi na interpelację poselską.

Obecnie wciąż trwają prace nad finalną wersją projektu, w szczególności w oparciu o uwagi i postulaty zgłaszane podczas prekonsultacji, wskazano.

Opracowywany jest również nowy schemat przepływów finansowych związanych z finansowaniem składek.

Jak podał wiceminister, w toku dalszych prac zaplanowane są dodatkowe konsultacje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie regulacji dotyczącej ustalania wymiaru dopłat do składek oraz dostosowania systemów teleinformatycznych ZUS.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakłada również współpracę w tym zakresie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: ISBnews