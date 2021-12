Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) analizuje możliwość wpisania modułowych reaktorów jądrowych (SMR) do opracowywanej strategii dla ciepłownictwa, poinformował główny specjalista w Departamencie Energii Jądrowej MKiŚ Łukasz Sawicki.

„Ministerstwo poważnie analizuje możliwość wpisania SMR-ów do strategii dla ciepłownictwa” – powiedział Sawicki podczas debaty eksperckiej „Co czeka nas na rynku energetycznym w 2022 roku?”, zorganizowanej przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich wspólnie z PKN Orlen.

Jak podkreślił, mamy jeden z najwyższych udziałów ciepłownictwa scentralizowanego w Europie.

„Gaz ziemny może być dla ciepłownictwa rozwiązaniem w średnim okresie, ale w długiej perspektywie zastanawiamy się nad tym, czy nie powinny w to miejsce wejść właśnie SMR-y” – dodał.

We wrześniu br. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów podano, że na IV kw. 2021 r. planowane jest przyjęcie strategii dla ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r., zakładającej dążenie do transformacji miksu paliwowego w kierunku odnawialnych źródeł energii wspieranych gazem ziemnym oraz dostosowanie taryf do realiów ciepłownictwa systemowego poprzez standaryzację i uproszczenie procedur oraz zawarcie mechanizmów zachęcających do inwestowania.

Źródło: ISBnews