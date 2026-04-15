Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przejęło odpowiedzialność za przygotowanie Długoterminowej Strategii Klimatycznej (LTS), kluczowego dokumentu wyznaczającego kierunki transformacji klimatyczno-energetycznej Polski do 2050 r., podał resort. Zakończenie prac planowane jest do końca 2026 r.

Dokument będzie odpowiadał na wymogi unijne wynikające z rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną. W celu przyspieszenia prac oraz nadrobienia opóźnień (dokument powinien być gotowy w 2020 r.), powołano specjalny zespół, którego pracom przewodniczy wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska.

„Prace nad Strategią to dla nas priorytet. Chcemy, aby LTS był nowoczesnym dokumentem wizyjnym, który zamiast setek stron technicznych opisów, przedstawi jasną drogę do suwerenności energetycznej. To plan odejścia od kosztownego importu paliw kopalnych na rzecz czystych, krajowych technologii. W tej Strategii neutralność klimatyczna nie jest celem samym w sobie, lecz naturalnym efektem końcowym kompleksowej modernizacji polskiej energetyki i przemysłu, co przełoży się na niższe ceny energii i wyższą konkurencyjność naszej gospodarki” – powiedziała Zielińska, cytowana w komunikacie.

Długoterminowa Strategia Klimatyczna zostanie oparta na czterech kluczowych filarach:

– Suwerenność i bezpieczeństwo – rozwój krajowych źródeł energii i ograniczenie zależności od rynków surowców,

– Modernizacja sektorowa – rozwój odnawialnych źródeł energii, energetyki jądrowej oraz współpraca z przemysłem,

– Inwestycje i rozwój – budowa krajowego łańcucha wartości (local content) oraz wsparcie innowacji,

– Korzyści społeczne – poprawa jakości powietrza, wzrost gospodarczy oraz tworzenie nowych miejsc pracy, wymieniono.

LTS będzie komplementarna wobec innych dokumentów strategicznych, w tym Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu, zapewniając spójność działań w krótszej i dłuższej perspektywie, zakończono w informacji.

