Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) uzupełniło projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych m.in. o kwestie dotyczące modernizacji elektrowni wiatrowych (tzw. repowering), a także wprowadzenie wymogu odległości elektrowni wiatrowych od dróg krajowych (1H) oraz zakazu lokalizacji elektrowni wiatrowych w przestrzeniach powietrznych MCTR i MRT, poinformował wiceminister w resorcie Miłosz Motyka. Resort szacuje, że w latach 2025-2028 modernizacji mogą zostać poddane turbiny wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 1,1 GW.

„Główne obszary zmian naniesione na projekt wynikają z następujących uwag:

1) postulat uzupełnienia projektu o zagadnienia dotyczącego modernizacji elektrowni wiatrowych (tzw. repowering) […]

2) wprowadzenie wymogu odległości elektrowni wiatrowych od dróg krajowych (1H) oraz zakazu lokalizacji elektrowni wiatrowych w przestrzeniach powietrznych MCTR i MRT […]

3) rezygnacja z rozszerzania także na tereny miejskie obszaru działania spółdzielni energetycznych oraz zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych dla spółdzielni energetycznych […]

4) uzupełnienie oceny skutków regulacji projektu ustawy o szczegółową analizę pracochłonności dodatkowych 6 etatów dla Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i koszty zmian w systemach wsparcia” – napisał Motyka w piśmie do sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów załączonym do projektu.

„Obecnie brak jest rozwiązań ułatwiających sprawne przeprowadzenie modernizacji istniejących elektrowni wiatrowych (tzw. repoweringu). Wobec powyższego, inwestorzy nie mają zagwarantowanych zachęt do ich przeprowadzenia i korzystania z tej optymalnej dla rozwoju instalacji OZE ścieżki działania. Dodatkowo, brak znaczącego wpływu repoweringu na ład przestrzenny, środowisko czy pracę sieci elektroenergetycznej przemawia za stworzeniem ram prawnych w tym zakresie” – czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu.

W latach 2005-2008 w Polsce powstały lądowe elektrownie wiatrowe (LEW) o łącznej mocy zainstalowanej bliskiej 1 GW. Pierwsze z nich kończą 20 lat i mogą zostać zastąpione nowymi mocami.

„Przyjmując 20-letni cykl życia farm wiatrowych w latach 2025-2028 modernizacji mogą zostać poddane turbiny wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 1,1 GW. Taka modernizacja oznaczać będzie często nawet dwukrotny wzrost mocy zainstalowanej przy dwukrotnym zmniejszeniu liczby turbin wiatrowych. Warto zwrócić uwagę, że współczynnik wykorzystania mocy pierwszych turbin wiatrowych budowanych w Polsce określa się na ok. 20-26%, gdzie dla obecnych turbin wiatrowych wynosi on ok. 35% (a nawet 40%), co stanowi wzrost o ponad 15 pkt proc.” – czytamy dalej.

W OSR zwrócono też uwagę, że Art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 i 1222) określa odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni w jakiej powinny być usytuowane obiekty budowlane. W przypadku dróg krajowych wynoszą one od 10 do 50 metrów (w zależności od rodzaju drogi i lokalizacji w terenie zabudowanym lub poza nim).

„Tym samym, elektrownie wiatrowe mogą być lokalizowane niemalże bezpośrednio za granicą pasa drogowego drogi krajowej. Lokalizacja elektrowni wiatrowych w pobliżu pasa drogowego drogi krajowej, z uwagi na obrót łopat oraz migające czerwone światło umieszczone na gondoli elektrowni, negatywnie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego bowiem rozprasza uwagę kierowców i kieruje wzrok na poruszające się obiekty” – wskazano w dokumencie.

„Projektodawca wprowadza zasadę dotyczącą lokalizowania, budowy lub przebudowy elektrowni wiatrowej w odległości od drogi krajowej, jak również dotyczącą lokalizowania i budowy drogi krajowej w odległości od elektrowni wiatrowej co najmniej równej jednokrotności maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej określonej odpowiednio w MPZP lub pozwoleniu na budowę. Przewidziano również odstępstwa od tej zasady” – napisano w OSR.

Resort klimatu poinformował też, że przychylił się do uwagi ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotyczącej rezygnacji z zaproponowanej w projekcie zmiany dopuszczającej możliwość działania spółdzielni energetycznej również w gminach miejskich.

„Propozycja została włączona do innego projektu ustawy (nr w Wykazie Rady Ministrów – UD162), który jest aktualnie przedmiotem konsultacji publicznych, jak również propozycji rezygnacji z obowiązku składania przez spółdzielnie energetyczne corocznego sprawozdania do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa” – napisano w dokumencie.

Źródło: ISBnews