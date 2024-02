Mocny złoty wspomaga transmisję polityki pieniężnej i „dość mocno” wspiera walkę z inflacją, ocenił prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Będziemy mieć stabilną sytuację, jak obecnie. Tym bardziej, że mocny kurs złotego sprzyja też – może nie aż tak bardzo, jak to jest czasem przedstawiane w mediach – dość mocno walce z inflacją. To przełożenie istnieje, nie jest tak mocne, ten mnożnik nie jest tak silny. Ale to wspomaga transmisję naszej polityki pieniężnej” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

W komunikacie po wczorajszym posiedzeniu RPP napisała oceniła, że obniżaniu inflacji sprzyja umocnienie kursu złotego, które jest spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Źródło: ISBnews