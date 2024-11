Ministerstwo Obrony Narodowej ma kolejną umowę wykonawczą na 13 zestawów bezzałogowych statków powietrznych (52 dronów) o wartości 100 mln zł, które mają zostać dostarczone do końca tego roku, poinformował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przypomniał, że umowa ramowa dotyczy dostarczenia dla WP 400 zestawów BSP, a kontakt realizowany jest etapami, by dostarczyć najnowsze wersje tego sprzętu.

„Kupujemy najnowszą wersję, podpisaliśmy umowę ramową na zakup 1,7 tys. dronów FlyEye, ale każdego dnia, można powiedzieć, każdego tygodnia, każdego miesiąca mamy do czynienia z nową wersją tych statków bezzałogowych, dzisiaj kupujemy 52 sztuki, które zostaną dostarczone do końca roku, w najnowszej wersji koszt tego kontraktu to jest około 100 mln zł, czyli to już jest bardzo poważna sprawa związana z doposażeniem Wojska Polskiego” – powiedział Kosiniak-Kamysz po podpisaniu umowy.

Wicepremier podkreślił, że drony FlyEye sprawdzają się w sytuacjach działań militarnych pozamilitarnych, są stosowane przez wojska operacyjne i wojska obrony terytorialnej. Są użytkowane we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych.

Wielozadaniowy system, składający się z kilku bezzałogowych statków powietrznych (BSP) FlyEye, został od podstaw zaprojektowany przez polskich konstruktorów i jest w całości produkowany w Polsce przez Grupę WB.

Grupa WB to polski producent nowoczesnych technologii obronnych oferujący zaawansowane rozwiązania dla sił zbrojnych z całego świata w takich obszarach jak: systemy obserwacyjno – rozpoznawcze, systemy dowodzenia, łączności i zarządzania na polu walki, systemy kierowania ogniem, systemy uderzeniowe, systemy informatyczne i cyberbezpieczeństwa, wyposażenie oraz modernizacja sprzętu wojskowego.

Źródło: ISBnews