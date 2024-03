Ministerstwo Obrony Narodowej (MON), miasto Lublin, województwo lubelskie i Port Lotniczy Lublin podpisały list intencyjny w związku z planowanym umiejscowieniem stałej bazy lotnictwa śmigłowcowego Wojsk Lądowych w Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku, poinformował wicepremier i szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz.

„W sobotę mówiłem o tym, że będziemy wzmacniać i budować nowe jednostki w Polsce wschodniej. Po dwóch dniach już są efekty tego zobowiązania dzięki dobrej współpracy pomiędzy rządem a władzami samorządowymi” – powiedział Kosiniak-Kamysz, cytowany w komunikacie.

„Ten moment jest ważnym momentem z kilku powodów, bo to jest moment symboliczny, ale to jest też moment strategiczny, wybrania portu lotniczego, który będzie stanowił przestrzeń i miejsce do dbania o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Będą tutaj na stałe stacjonować śmigłowce Wojsk Lądowych, które modernizujemy. Dokonujemy też nowych zakupów. Będą się tutaj, w co głęboko wierzę, szkolić wojskowi piloci. Będziemy rozwijać regionalnie instytucje i infrastrukturę. Możemy tu połączyć funkcję bezpieczeństwa, funkcję turystyczną i funkcję gospodarczą” – dodał.

Poinformował, że baza będzie zlokalizowana na przestrzeni 100 ha, pozyskanych w umowie pomiędzy MON a samorządowymi partnerami.

Źródło: ISBnews