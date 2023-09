Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził trzy umowy na pozyskanie 6 kolejnych baterii systemu Patriot/IBCS w ramach realizacji II fazy programu Wisła w latach 2026-2029

„Przedmiotem umów, zawartych pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Rządem USA, jest dostawa kolejnych elementów systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej WISŁA, w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Sales (FMS)” – podała Agencja Uzbrojenia.

„W ramach umów zawartych ze stroną amerykańską pozyskany zostanie sprzęt wojskowy obejmujący: 12 radarów dookólnych LTAMDS, 48 wyrzutni systemu Patriot M903 oraz zapas pocisków rakietowych PAC-3 MSE” – czytamy w komunikacie.

Zakontraktowane zostały również pakiety szkoleniowy i logistyczny. W dalszej kolejności zawierane będą umowy z rządem USA na komponenty systemu IBCS.

Zawarcie umów na dostawy kolejnych elementów systemu Patriot /IBCS zostało poprzedzone podpisaniem umów offsetowych z Lockheed Martin Global Inc. oraz Raytheon Company. Offset dla II fazy programu WISŁA obejmuje łącznie 13 zobowiązań, o sumarycznej wartości ok. 1 mld zł, a termin ich realizacji został określony na okres do 5 lat. Polski przemysł obronny pozyska w efekcie technologie związane z systemami radiolokacyjnymi, w tym radarami LTAMDS, oraz systemem dowodzenia (C2).

Polski przemysł obronny odpowiedzialny będzie za dostarczenie wszystkich pojazdów specjalistycznych, w tym samochodów transportowo-załadowczych, kabin dowodzenia, a także mobilnych węzłów łączności, radarów wstępnego wykrywania celów P-18PL i radarów pasywnej lokacji PET/PCL.

Druga faza realizacji programu zakłada również kontynuację współpracy przemysłowej, w ramach której polskie podmioty przemysłowe odpowiedzialne będą m.in. za produkcję i dostawę wyrzutni M903, elementów rakiet PAC-3 MSE oraz komponentów zabezpieczenia logistycznego systemu PATRIOT/IBCS.

Dostawy pierwszych dwóch baterii w ramach II fazy programu Wisła zostaną zrealizowane na przełomie 2026 i 2027 r., a zakończenie dostaw planowane jest w 2029 r.

Źródło: ISBnews