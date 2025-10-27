Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) przewiduje „bardzo dużo” zamówień i działań w zakresie pozyskiwania technologii, przy czym jest zainteresowane współpracą także z polskimi firmami technologicznymi, poinformował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Finalizacji dzisiejszej umowy z Palantir Technologies spodziewa się w najbliższych dwóch-trzech miesiącach.

„Polskie firmy […] przeżywają teraz gigantyczny rozwój w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, systemów dronowych, antydronowych, ale również w dziedzinie sztucznej inteligencji. Chcemy mieć najlepszych na świecie, a Polacy należą często do najlepszych w tych nowoczesnych dziedzinach, więc jak najbardziej jestem otwarty na współpracę. Zamówień i działań w tym zakresie będzie bardzo dużo, więc tym bardziej potrzebujemy wielu dostawców, kooperantów, poddostawców, którzy w tym zakresie będą uczestniczyć” – powiedział Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej po podpisaniu listu intencyjnego z Palantir Technologies.

„Oczywiście znam też te dokonania i jak najbardziej jesteśmy zainteresowani współpracą” – wskazał wicepremier w odpowiedzi na pytanie, czy resort może rozważyć w przyszłości inne, obok Palantira, rozwiązania w kwestii analizy danych – np. notowanej na GPW spółki DataWalk.

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) podpisało dziś list intencyjny w sprawie współpracy z Palantir Technologies, mającej na celu wzmacnianie zdolności obronnych Polski dzięki wykorzystaniu narzędzi technologicznych.

„Dzisiaj podpisywaliśmy całościową umowę dotyczącą kolejnego etapu współpracy […]. To jest finał testów, rozpoznania, analizy i teraz będziemy przechodzić do już poszczególnych umów, które – mam nadzieję – w najbliższych dwóch-trzech miesiącach zostaną zawierane. Wtedy będziemy podawać koszty i dokładniej jakiego systemu dotyczy umowa” – wyjaśnił szef MON.

Palantir Technologies to amerykańska firma tworząca produkty do analizy dużych zbiorów danych.

