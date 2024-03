Moody’s Ratings podtrzymał długoterminowe niezabezpieczone ratingi uprzywilejowane i ratingi emitenta Polski na poziomie A2, podała agencja. Jednocześnie ratingi dla niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych w walucie obcej i średnioterminowych obligacji (MTN) zostały podtrzymane na poziomie (P)A2, a krótkoterminowe ratingi – na poziomie Prime-1 (P-1). Perspektywa pozostaje stabilna.

„Ratingi na poziomie A2 opierają się na bardzo silnej pozycji gospodarczej i fiskalnej, która – jak oczekuje Moody’s – zostanie utrzymana oraz na silnych instytucjach, w tym na rosnącej sile społeczeństwa obywatelskiego i sądownictwa. W szczególności odblokowanie funduszy Unii Europejskiej (UE, Aaa, stabilna) będzie wspierać wzrost PKB na solidnych poziomach. I chociaż deficyty fiskalne prawdopodobnie utrzymają się powyżej 3% PKB i przyczynią się do stopniowego wzrostu obciążenia długiem publicznym do blisko 60% PKB do 2027 r., zarówno obciążenie długiem, jak i dostępność długu pozostaną zasadniczo zgodne z podobnymi ratingami. Ponadto rating A2 uwzględnia podwyższoną podatność Polski na ryzyko wydarzeń geopolitycznych w świetle wojny Rosji z Ukrainą (Ca, stabilny)” – czytamy w komunikacie.

Stabilna perspektywa jest wspierana przez znaczną poprawę stosunków z UE od czasu zmiany rządu w grudniu 2023 roku. Jednak biorąc pod uwagę antagonistyczne relacje między prezydentem Dudą a rządem premiera Tuska, Moody’s spodziewa się jedynie ograniczonych postępów w reformach mających na celu pełne przywrócenie niezależności sądownictwa przynajmniej do wyborów prezydenckich w połowie 2025 roku, podano także.

Źródło: ISBnews