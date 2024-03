Moody’s Ratings prognozuje wzrost realnego PKB Polski o 2,8% w 2024 roku a następnie dalsze przyspieszenie do 3,5% w 2025 roku, podała agencja. Według jej prognoz, wzrost PKB sięgnie średnio 3% rocznie w latach 2026-2029.

„Moody’s spodziewa się pierwszej płatności w wysokości 6,3 mld euro (po 5 mld euro prefinansowania w grudniu) w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) w kwietniu, przy całkowitych wypłatach sięgających około 17 mld euro w 2024 r. i dalszym wzroście do około 20 mld euro w latach 2025 i 2026” – czytamy w komunikacie.

W połączeniu z tradycyjnymi funduszami budżetowymi UE, napływ środków może osiągnąć 3% PKB rocznie w latach 2025-2026, podkreśliła agencja.

„Napływy te będą znacząco wspierać wzrost inwestycji od końca 2024 r. i w nadchodzących latach. Wraz z poprawą wzrostu konsumpcji od połowy 2024 r. przyczynią się one do silnego wzrostu PKB. Moody’s prognozuje wzrost realnego PKB o 2,8% w 2024 r., w porównaniu z zaledwie 0,2% w 2023 r., a następnie dalsze przyspieszenie do 3,5% w 2025 r. i średnio 3% rocznie w latach 2026-2029, zgodnie z potencjalnym tempem wzrostu Polski” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews