W ciągu najbliższych kilku miesięcy może nastąpić przerwa w obniżkach stóp procentowych NBP, oceniają Adam Antoniak i Rafał Benecki z Biura Analiz Makroekonomicznych ING Banku Śląskiego. Ekonomiści spodziewają się, że do kolejnego cięcia stóp może dojść dopiero w marcu.

„Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) o 25pb (stopa referencyjna w dół do 4,25%). To kolejna z serii obniżek stóp, które ułożyły się już w cykl luzowania, z nieprzerwanymi cięciami od lipca aż do listopada, łącznie o 150pb. W komunikacie po posiedzeniu stwierdzono, że decyzję o obniżce stóp w listopadzie uzasadniało obniżenie się inflacji oraz poprawa jej perspektyw 'w najbliższych kwartałach’. W październiku Rada widziała poprawę perspektyw inflacji tylko 'w najbliższym czasie'” – czytamy w komentarzu do decyzji RPP.

Ponadto ujawnione zostały także główne parametry listopadowej projekcji makroekonomicznej, które można uznać jako zmierzanie do stanu „Goldilocks economy” (w żargonie oznaczającym gospodarkę nie „przegrzaną”). NBP podniósł projekcje wzrostu PKB w 2026 o 0,6 pkt, jednocześnie ścieżka inflacji obniżyła się o 0,3 pkt proc. na 2025 oraz nieznacznie, bo 0,155 pkt proc. na 2026 roku (odległy 2027 nieznacznie w górę), wymienili analitycy.

Ekonomiści banku centralnego szacują, że przy założeniu niezmienionych stóp NBP na poziomie 4,50% z prawdopodobieństwem 50-proc. inflacja CPI ukształtuje się na poziomie 3,6-3,7% w 2025, 1,9-4% w 2026 i 1,1-4,1% w 2027 roku, wobec odpowiednio 3,5-4,4%, 1,7-4,5% i 0,9-3,8% w projekcji z lipca tego roku. Z kolei zgodnie z projekcją wzrost PKB ma wynieść 3,1-3,8% w 2025, 2,7-4,6% w 2026 i 1,5-3,7% w 2027, w porównaniu do odpowiednio 2,9-4,3%, 2,1-4,1% i 1,3-3,7% w lipcowej projekcji.

Dotychczasowa komunikacja deklarowała, że Rada realizuje „dostosowania” w polityce pieniężnej, ale ostatnia seria cięć ułożyła się w dosyć skoncentrowany w czasie cykl cięć kosztu pieniądza. W głównej mierze decyzje Rady wynikały ze spadku bieżącej inflacji oraz poprawy jej dalszych perspektyw.

„Nie zmaterializowały się ryzyka dla cen energii w 4kw25, które widział bank centralny, ale nie rynek. RPP najprawdopodobniej zdaje sobie także sprawę, że początek 2026 także nie przyniesie istotnego wzrostu cen energii, gdyż zaktualizowane taryfy Urzędu Regulacji Energetyki (URE) będą najprawdopodobniej niższe od obecnie obowiązujących. W czasie odsuwają się także ryzyka związane z wejściem w życie systemu ETS2. Stąd też zwrot o poprawie perspektyw inflacji 'w najbliższych kwartałach’ w komunikacie po posiedzeniu” – wskazali dalej ekonomiści.

„Biorąc pod uwagę znaczącą skalę obniżki kosztu pieniądza w tym roku (150pb), fakt, że w grudniu Rada rzadko decyduje się na zmianę parametrów polityki pieniężnej, oraz brak jasnego obrazu sytuacji inflacyjnej na początku roku, możemy mieć obecnie do czynienia z kilkumiesięczną przerwą w obniżkach stóp procentowych” – podkreślili.

Dane o styczniowej inflacji, publikowane w lutym, będą miały okrojony charakter i zostaną zrewidowane po aktualizacji koszyka CPI w marcu, przy okazji publikacji danych za luty. W tym kontekście ekonomiści spodziewają się, że do kolejnego cięcia stóp może dojść dopiero w marcu. Oczekują, że inflacja pozostanie blisko celu NBP, co nadal daje miejsce na dostosowanie stóp procentowych. Docelowy poziom stopy referencyjnej widzą wciąż w przedziale 3,5-4%, ale prawdopodobnie zostanie on osiągnięty w połowie przyszłego roku, a nie 2027, jak zakładano dotychczas.

Źródło: ISBnews