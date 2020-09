Produkcja sprzedana w przemyśle wzrośnie o 8% r/r, prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju.

„W ocenie MR, we wrześniu można oczekiwać przyspieszenia wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu do 8% w ujęciu rocznym. Szybciej niż przeciętnie będzie rosło przetwórstwo przemysłowe, w tym produkcja żywności, farmaceutyków, komputerów, wyrobów elektrycznych. Oczekujemy też znaczącego wzrostu produkcji samochodów, a także mebli. Spodziewamy się także wyhamowania spadków w górnictwie i utrzymania produkcji energii na poziomie sprzed roku. Prognozujemy jednocześnie, że produkcja przemysłowa w III kwartale br. (r/r) odnotuje wzrost, który może przekroczyć 3%” – czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 1,5% r/r w sierpniu 2020 r. W ujęciu miesięcznym odnotowała spadek o 5,8%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,6% wyższym w porównaniu z lipcem br.

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 21 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w sierpniu 2020 r. m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 20,1%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 13,6%, urządzeń elektrycznych – o 10,3%, mebli – o 8,5%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,7%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 4,4%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 13 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 20,4%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 16,2%, metali – o 8,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7,1%.

Źródło: ISBnews