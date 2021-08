Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) spodziewa się, że po wzroście o 9,8% r/r w lipcu, produkcja przemysłowa zwiększy się o ok. 13% r/r w sierpniu i o ok. 10% we wrześniu br.

„Analitycy Ministerstwa Rozwoju i Technologii prognozują, że w sierpniu można spodziewać się dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu na poziomie ok. 13%, zaś we wrześniu – ok. 10%. W tych miesiącach, podobnie jak w lipcu, w mniejszym stopniu na rezultaty będzie wpływać efekt niskiej bazy z zeszłego roku, dodatkowo w sierpniu br. będzie o 1 dzień roboczy mniej niż w roku ubiegłym. W całym III kwartale dynamika produkcji sprzedanej przemysłu powinna utrzymać się na poziomie 10%” – czytamy w komentarzu analityków MRiT do danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 9,8% r/r w lipcu 2021 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 3,9%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 12,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,7% wyższym w porównaniu z czerwcem br.

W większości głównych grupowaniach przemysłowych w lipcu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr zaopatrzeniowych zwiększyła się o 15,7%, dóbr związanych z energią – o 10,3%, dóbr inwestycyjnych – o 7,2%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 6,4%. Zmniejszyła się nieznacznie produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 0,1%, podał Urząd.

Źródło: ISBnews