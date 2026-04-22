Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) opracowało projekt uchwały Rady Ministrów „Program rozwoju inwestycji w polskiej gospodarce do 2035 roku”, którego głównym celem jest poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie inwestycji realizowanych przez polskie firmy, podał resort. Projekt będzie opierał się na udzielaniu przedsiębiorcom dotacji, co przyczyni się bezpośrednio do wzrostu skali inwestycji, szczególnie w takich obszarach jak cyfryzacja, zielone technologie, biotechnologia, przemysł lotniczy, kosmiczny oraz przemysł obronny.

„’Program rozwoju inwestycji w polskiej gospodarce do 2035 roku’ będzie następcą dotychczasowego instrumentu wsparcia dla najbardziej istotnych projektów inwestycyjnych, realizowanychw latach 2011-2030. Tak jak poprzednio warunkiem skorzystania z pomocy publicznej oferowanej przez program będzie konieczność m.in: utworzenia nowych miejsc pracy, poniesienia określonych kosztów inwestycyjnych. Inwestor będzie zobowiązany również do zrealizowania zdefiniowanych w programie wskaźników jakościowych (np. poniesienie nakładów na robotyzację, podjęcie współpracy ze startupami, instalacja OZE, prowadzenie działalności B+R)” – czytamy w komunikacie.

W ramach poprzedniego programu, do końca 2025 roku podpisano 155 umów z przedsiębiorcami. Firmy zadeklarowały inwestycje o wartości 34,74 mld zł, a wsparcie państwa wyniosło ponad 2 mld zł, podano także.

Szczegółowe informacje o nowym programie zostaną podane, gdy projekt trafi do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych, zaznaczono.

