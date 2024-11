Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przedstawi wkrótce nową koncepcję wsparcia w zakupie mieszkania, która ma składać się z trzech filarów: własnościowego, spółdzielczego i społecznego, zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Nową koncepcję nazwał roboczo MDM2.

„Minister [rozwoju i technologii Krzysztof] Paszyk przedstawi nową koncepcję. […] Ja myślę, że będzie w niej więcej MDM-u, taki był program kiedyś. Miał nałożone capy, czy odgórnie ustalone limity, do których jest dopłata do metra kwadratowego, ale to nie mogły być ceny 'wystrzelone gdzieś w kosmos”’ – powiedział Kosiniak-Kamysz w Radiu Zet.

Pytany czy to nie będzie „czysty” kredyt 0%, odpowiedział: „nie, myślę, że będzie modyfikacja”.

„I program mieszkaniowy będzie składał się z trzech filarów: własnościowego, spółdzielczego i społecznego, czyli samorządowego, żeby te trzy obszary wspierać. […] Taki program – nazwijmy go roboczo – MDM2.0 byłby bardzo dobrym rozwiązaniem na rzecz zakupu wsparcia w zakupie mieszkania. Ograniczenia dające szansę, że ceny mieszkań będą wzrastać” – podkreślił wicepremier.

W jego ocenie, z takiego rozwiązania powinny skorzystać osoby niemające mieszkania, osoby młode, które chcą założyć rodziny, bądź osoby, które mają rodziny, zwłaszcza wielodzietne.

Źródło: ISBnews