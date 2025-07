Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) rozpoczęło prace nad przepisami zakazującymi bezpłatnych staży, podał resort. W środę w resorcie odbyły się prekonsultacje, których celem było zebranie głosów organizacji młodzieżowych i studenckich, społeczeństwa obywatelskiego i instytucji publicznych

„Młodzi, którzy wkraczają na rynek pracy, to grupa szczególnie narażona na nadużycia, niesprawiedliwe i nierówne traktowanie. Chcemy z tym skończyć. […] Rozpoczynamy prace nad ustawą zakazującą stosowania bezpłatnych staży. To pierwszy krok do stworzenia sprawiedliwego systemu, w którym praca – także ta wykonywana przez początkujących pracowników – będzie godnie wynagradzana” – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, cytowana w komunikacie.

Zdaniem szefowej MRPiPS, problem darmowych staży ma charakter ogólnoeuropejski.

„Na poziomie unijnym trwają prace nad dyrektywą zakazującą bezpłatnych staży. W ramach polskiej prezydencji udało się osiągnąć porozumienie i przyjąć rekomendacje dotyczące tej dyrektywy” – przypomniała.

Nowe przepisy mają wyeliminować nieodpłatne staże. Jednocześnie celem jest zwiększenie ich atrakcyjności nie tylko wśród ludzi młodych, ale i osób bezrobotnych i pracowników zmieniających zawód. Zapewni to stażystom realną ochronę oraz zagwarantuje wynagrodzenie za wykonaną pracę. Staże mają pozostać ważnym narzędziem aktywizacji zawodowej i okazją do zdobycia cennego doświadczenia, ale w formie gwarantującej wynagrodzenie i ochronę przed nadużyciami, wskazano w informacji.

Źródło: ISBnews